Botafogo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragemEm meio a uma grave crise financeira, Botafogo recebe a Raposa, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 1 do Brasileirão
Botafogo e Cruzeiro encerram a rodada 1 desta edição do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos.
Onde assistir
A Amazon Prime (streaming) transmite a partida.
Como chega o Botafogo
Em meio a uma crise financeira sem precedentes durante a era SAF, o Botafogo tem, por ora, um “escapismo” no campo. Afinal, o técnico Martin Anselmi venceu as duas partidas que disputou desde que iniciou o trabalho no Mais Tradicional e o clube ainda tem um elenco para ficar na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro.
Anselmi chegou cheio de ideias novas. Uma delas é o esquema tático com três zagueiros, mesmo que apenas um deles seja um beque de ofício, pois Bastos e Pantaleão estão no departamento médico. O meia-atacante Tucu e o centroavante Ramos são as outras baixas da comissão técnica.
Como chega o Cruzeiro
A Raposa é apontada como o clube mais forte para fazer frente aos favoritos Palmeiras e Flamengo. O time, porém, em 2026, ainda não se acertou no comando do técnico Tite. No último domingo (25), em Belo Horizonte, na Arena MRV, o time estrelado perdeu o clássico para o Mineiro por 2 a 1.
Sobre a equipe que vai a campo, no Colosso do Subúrbio, Villalba e Sinisterra, em recondicionamento físico, são as dúvidas. O meio-campista Matheus Henrique, com uma contratura muscular na panturrilha esquerda, está fora da peleja.
BOTAFOGO x CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro – Rodada 1
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 29/02/2026, às 21h30 (horário de Brasília)
BOTAFOGO: Linck (Neto), Ponte, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Telles; Montoro, Santi e Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki; Lucas Silva (Gerson), Romero, Christian e Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Tite.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Auxiliares: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
