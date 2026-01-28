Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Em meio a uma grave crise financeira, Botafogo recebe a Raposa, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 1 do Brasileirão
Botafogo e Cruzeiro encerram a rodada 1 desta edição do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

A Voz do Esporte ataca a partida, ao vivo, a partir de 20h. Cesar Tavares está com as cordas vocais afinadas para narrar o embate. Ele terá o suporte de Tiago Hugolini nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens.

Tags

botafogo Cruzeiro

