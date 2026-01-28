Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo prepara pedido de recuperação para dívidas da SAF

Alvinegro busca acordo com credores. Medida pode resolver problemas como o transfer ban
O Botafogo prepara um novo pedido de recuperação judicial. Contudo, dessa vez é para resolver as dívidas da SAF com os credores, segundo o “ge”. Afinal, o Alvinegro tem cerca de R$ 1,5 bilhão em débito, sendo R$ 700 milhões de curto prazo. Dessa forma, a ideia é criar um novo plano de pagamento e reorganizar o financeiro do clube.

Há pouco mais de dois anos, o Botafogo conseguiu entrar em processo de recuperação extrajudicial com credores da associação. Na ocasião, o Alvinegro fez um plano de pagamento para resolver a dívida superior a R$ 400 milhões. Assim, o novo plano será levado aos credores na mesma Vara empresarial que já julga a disputa entre Eagle e Ares.

O pedido da recuperação judicial pode servir para o Botafogo se livrar de problemas mais urgentes, como o transfer ban. Afinal, pelas regras do regime de recuperação judicial, o Alvinegro não poderia realizar pagamentos a credores fora do escopo processual. Atualmente, o Glorioso está punido pela Fifa e não pode registrar novos jogadores por causa da dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos.

Em meio a preparação do novo pedido de recuperação judicial, o Botafogo precisará lidar com outra bomba. Afinal, na madrugada desta quarta-feira (28), a Ares Management entrou na Justiça britânica, acionou uma cláusula de proteção e assumiu o controle da Eagle Football Holdings. Portanto, John Textor perdeu força e poder na empresa. O Alvinegro acompanha a situação.

