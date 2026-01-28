Botafogo prepara pedido de recuperação para dívidas da SAF

Botafogo prepara pedido de recuperação para dívidas da SAFAlvinegro busca acordo com credores. Medida pode resolver problemas como o transfer ban
O Botafogo prepara um novo pedido de recuperação judicial. Contudo, dessa vez é para resolver as dívidas da SAF com os credores, segundo o “ge”. Afinal, o Alvinegro tem cerca de R$ 1,5 bilhão em débito, sendo R$ 700 milhões de curto prazo. Dessa forma, a ideia é criar um novo plano de pagamento e reorganizar o financeiro do clube.
Há pouco mais de dois anos, o Botafogo conseguiu entrar em processo de recuperação extrajudicial com credores da associação. Na ocasião, o Alvinegro fez um plano de pagamento para resolver a dívida superior a R$ 400 milhões. Assim, o novo plano será levado aos credores na mesma Vara empresarial que já julga a disputa entre Eagle e Ares.
O pedido da recuperação judicial pode servir para o Botafogo se livrar de problemas mais urgentes, como o transfer ban. Afinal, pelas regras do regime de recuperação judicial, o Alvinegro não poderia realizar pagamentos a credores fora do escopo processual. Atualmente, o Glorioso está punido pela Fifa e não pode registrar novos jogadores por causa da dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos.
Em meio a preparação do novo pedido de recuperação judicial, o Botafogo precisará lidar com outra bomba. Afinal, na madrugada desta quarta-feira (28), a Ares Management entrou na Justiça britânica, acionou uma cláusula de proteção e assumiu o controle da Eagle Football Holdings. Portanto, John Textor perdeu força e poder na empresa. O Alvinegro acompanha a situação.
