Barcelona vence Copenhagen de virada e garante vaga direta nas oitavas da Champions

O Barcelona está classificado para as oitavas de final da Champions 2025/26. O time catalão venceu o Copenhagen por 4 a 1, nesta quarta-feira (28), pela última rodada da fase de liga, e garantiu a vaga entre os oito melhores times da competição. O Barça fez um primeiro tempo ruim, viu os dinamarqueses abrirem o placar com Dadason, mas buscaram a virada na segunda etapa e buscaram a vitória com gols de Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, de pênalti, e Rashford, de falta.

Com o resultado, o Barcelona encerra a fase de liga da Champions na 5ª posição, com 16 pontos, e vai disputar as oitavas de final sem precisar passar pelos playoffs.

Por outro lado, o Copenhagen se despede da competição e não conseguiu uma vaga na zona de classificação para os playoffs. O clube encerra sua participação na Champions com oito pontos, na 31ª posição entre 36 times.

Barcelona x Copenhagen

O Barcelona começou a partida dominando as ações, mas foi surpreendido logo aos quatro minutos, quando o Copenhagen marcou no único lance de perigo do primeiro tempo. Após passe de Elyounoussi, o jovem Dadason, de 17 anos, avançou até a área e finalizou com precisão para vencer Joan García. Em desvantagem, o Barça tentou reagir, mas teve dificuldades para criar chances claras e levou pouco perigo ao gol adversário antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Barcelona voltou do vestiário com outra postura. Com forte pressão, o time da casa empatou logo aos dois minutos, quando Lewandowski aproveitou assistência de Lamine Yamal pela direita e deixou tudo igual no placar. O Copenhagen, por sua vez, tentou segurar a ofensiva do Barça com alterações. Os visitantes tentaram reagir, mas no melhor momento da equipe, Lamine Yamal contou com desvio na finalização e virou a partida. Raphinha ainda deixou sua marca ao converter uma cobrança de pênalti marcada por falta em Lewandowski na área. Por fim, Rashford ainda transformou a vitória em goleada em boa cobrança de falta.