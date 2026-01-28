Auxiliar de Sampaoli lamenta empate do Atlético, mas valoriza atuação contra “favorito ao título”Técnico argentino foi expulso após tomar o segundo cartão amarelo e não pôde participar da entrevista coletiva
O técnico Jorge Sampaoli foi expulso no empate do Atlético-MG por 2 a 2 diante do Palmeiras, na estreia das equipes pelo Brasileirão. Por isso, o argentino não pôde participar da entrevista coletiva pós-jogo. Em seu lugar, falou o auxiliar técnico Diogo Alves, que lamentou o resultado da equipe mineira.
“A gente sai com essa pequena frustração. Mas acho que a gente precisa valorizar muito a execução do plano (de jogo) contra um dos favoritos (ao título do Brasileirão). Então fica aquele ar de frustração. Não pelo empate, mas porque acredito que a equipe mereceu coisa melhor hoje. Em uma estreia, para mim, (tivemos) bastante positiva baseada no coletivo”.
O auxiliar do Galo ainda comentou a evolução coletiva da equipe. Na sua visão, aos poucos o time vai tomando a forma que a comissão técnica idealiza no que diz respeito a uma forma de jogar.
“Acho que a gente vai, pouco a pouco, encontrando respostas coletivas e individuais que sejam compatíveis com aquilo que a gente imagina para o nosso jogo. Acho que a gente vai no caminho certo. O torcedor sai frustrado essa noite, mas bastante contente com aquilo que tem visto da equipe”, finalizou Diogo, que comandará o Atlético na próxima rodada do Brasileirão, já que Sampaoli terá de cumprir suspensão automática.
O Atlético-MG volta a campo no sábado (31), às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Pouso Alegre fora de casa, pela sexta rodada o Campeonato Mineiro. Na sequência, o Galo visita o Bragantino pela segunda rodada do Brasileirão, na quarta-feira (4), às 19h (de Brasília).
