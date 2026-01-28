Auxiliar de Sampaoli lamenta empate do Atlético, mas valoriza atuação contra “favorito ao título”

Técnico argentino foi expulso após tomar o segundo cartão amarelo e não pôde participar da entrevista coletiva / Crédito: Jogada 10

O técnico Jorge Sampaoli foi expulso no empate do Atlético-MG por 2 a 2 diante do Palmeiras, na estreia das equipes pelo Brasileirão. Por isso, o argentino não pôde participar da entrevista coletiva pós-jogo. Em seu lugar, falou o auxiliar técnico Diogo Alves, que lamentou o resultado da equipe mineira. “A gente sai com essa pequena frustração. Mas acho que a gente precisa valorizar muito a execução do plano (de jogo) contra um dos favoritos (ao título do Brasileirão). Então fica aquele ar de frustração. Não pelo empate, mas porque acredito que a equipe mereceu coisa melhor hoje. Em uma estreia, para mim, (tivemos) bastante positiva baseada no coletivo”.

O auxiliar do Galo ainda comentou a evolução coletiva da equipe. Na sua visão, aos poucos o time vai tomando a forma que a comissão técnica idealiza no que diz respeito a uma forma de jogar.