Autor de golaço, Acosta prevê harmonia com Savarino no Fluminense

Autor de golaço, Acosta prevê harmonia com Savarino no FluminenseArgentino aprova a chegada do astro venezuelano no Tricolor. Os dois, porém, ainda não atuaram juntos
O meia-atacante Acosta afirmou que a chegada de Savarino não será um problema para ele. O argentino prevê, assim, que será até cômodo se os dois estiverem juntos em campo. Ex-Botafogo, o astro venezuelano, nesta quarta-feira (28), estreou pelo Fluminense, entrando na segunda etapa da vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, no Maracanã, pela rodada 1 do Campeonato Brasileiro, no lugar de Serna. Curiosamente, o técnicoLuis Zubeldía tirou o Acosta para meter Ganso no mesmo minuto.
Após o prélio, Acosta, autor de um golaço no triunfo, falou sobre o assunto. Para ele, a chegada de Sava é muito bem-vinda ao Tricolor das Laranjeiras.
“Cada vez nos entendemos mais, no meio de campo. Na frente, acho que quem tem que jogar deve fazer muito bem. Temos muitos jogadores que podem fazer a função com destreza. Então, cada vez que você tem que jogar um, tem que estar da melhor maneira. E cada vez que você tem que entrar ou participar do jogo, é estar no nível de como estamos todos”, afirmou Acosta.
O Fluminense, agora, volta a campo no domingo (1), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, às 20h30, pelo Campeonato Carioca. Em seguida, na quinta-feira (5), visita o Bahia, pela segunda rodada do Brasileirão.
