Autor de golaço, Acosta prevê harmonia com Savarino no Fluminense

O meia-atacante Acosta afirmou que a chegada de Savarino não será um problema para ele. O argentino prevê, assim, que será até cômodo se os dois estiverem juntos em campo. Ex-Botafogo, o astro venezuelano, nesta quarta-feira (28), estreou pelo Fluminense, entrando na segunda etapa da vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, no Maracanã, pela rodada 1 do Campeonato Brasileiro, no lugar de Serna. Curiosamente, o técnicoLuis Zubeldía tirou o Acosta para meter Ganso no mesmo minuto.

Após o prélio, Acosta, autor de um golaço no triunfo, falou sobre o assunto. Para ele, a chegada de Sava é muito bem-vinda ao Tricolor das Laranjeiras.