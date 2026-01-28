Atlético Mineiro x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nessa quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), pela estreia das equipes no Brasileirão. A partida acontece na Arena MRV, casa do Galo, em Belo Horizonte (MG). As duas equipes vêm embaladas por vitória em clássico no final de semana. O Verdão superou o São Paulo por 3 a 1 e afundou o rival na luta contra o rebaixamento no Paulistão. O Mineiro, por sua vez, venceu o Cruzeiro por 2 a 2, de virada, com direito a um golaço de Hulk.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o cotejo, ao vivo, a partir de 17h30, com uma equipe de craques do jornalismo online. A saber: Cesar Tavares está confirmado na narração, com João Miguel Lotufo nos comentários e David Silva nas reportagens.