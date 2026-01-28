Aston Villa anuncia retorno de Douglas Luiz

Brasileiro volta ao clube por empréstimo da Juventus, com opção de compra de 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) / Crédito: Jogada 10

O Aston Villa confirmou oficialmente nesta quarta-feira (28) o retorno do meio-campista Douglas Luiz. O jogador volta ao clube inglês após uma passagem curta e sem continuidade na Juventus. Contratado pelos italianos na temporada passada, o brasileiro estava emprestado ao Nottingham Forest, mas a Juve decidiu encerrar o acordo de forma antecipada. LEIA MAIS: Liga Europa conhecerá seus classificados às Oitavas nesta quinta-feira, 29/1