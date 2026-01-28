Aston Villa anuncia retorno de Douglas Luiz

Aston Villa anuncia retorno de Douglas LuizBrasileiro volta ao clube por empréstimo da Juventus, com opção de compra de 25 milhões de euros (R$ 155 milhões)
O Aston Villa confirmou oficialmente nesta quarta-feira (28) o retorno do meio-campista Douglas Luiz. O jogador volta ao clube inglês após uma passagem curta e sem continuidade na Juventus. Contratado pelos italianos na temporada passada, o brasileiro estava emprestado ao Nottingham Forest, mas a Juve decidiu encerrar o acordo de forma antecipada.
LEIA MAIS: Liga Europa conhecerá seus classificados às Oitavas nesta quinta-feira, 29/1
Com isso, o Aston Villa acertou a chegada do jogador por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra fixada em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões).
Welcome home, DougieDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags