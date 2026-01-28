Arsenal goleia ASFAR e pega Corinthians na final do Mundial Feminino

Arsenal goleia ASFAR e pega Corinthians na final do Mundial FemininoCampeãs europeias surram marroquinas, campeãs da África, por 6 a 0 e entram como favoritas diante das Brabas, no domingo
O Corinthians enfrentará o Arsenal na final do Mundial de Clubes Feminino, que está sendo disputado na Inglaterra. Após vencer o Gotham (EUA) por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal, as Brabas viram a forte equipe londrina — uma das melhores do mundo — golear o ASFAR, do Marrocos (campeão africano) por 6 a0, em duelo no Gtech Stadium, em Brentford.
A grande final será no domingo, dia 1/2, novamente no Gtech Community, às 15h (de Brasília). Antes, às 11h45, Gotham (campeão da Concacaf) e ASFAR disputam o terceiro lugar.
Antes dos 20 minutos, o Arsenal já vencia por 3 a 0, com gols de Blackstenius, Maanum, Caldentey, de pênalti, e Smith. Depois, a equipe inglesa ainda ampliou o placar dois gols de Alexia Russo. Em tempo: Asfar é a sigla em francês da Association Sportive des Forces Armées Royales.
Como foi a goleada do Arsenal
O Arsenal em nenhum momento deixou de mandar no campo. Apesar disso, embora o ASFAR tenha conseguido algum sucesso na marcação, o time inglês foi superior nas bolas aéreas e, assim, chegou ao primeiro gol após escanteio cobrado pela esquerda: Codina ajeitou de cabeça para a finalização de Blackstenius. A zagueira Rabbah tentou salvar, porém afastou a bola já dentro do gol.
Logo aos 11 minutos, nova bola levantada na área marroquina, desta vez pela direita, e Smith ajeitou para o chute certeiro de Maanum. A partir daí, estava fácil e, aos 19, após novo levantamento na área, Holmberg finalizou e a bola bateu no braço de Redouani dentro da área. Consequentemente, pênalti. Caldentey cobrou e ampliou. O Arsenal criou mais chances: Smith mandou uma na trave, enquanto Blackstenius finalizou outra raspando a trave direita da goleira Er-Rmich.
No segundo tempo, com a ampla vantagem, Alessia Russo, que entrou na etapa final, aproveitou uma sobra de bola na área e bateu para fazer o seu quinto gol. Pouco depois, marcou mais um em grande jogada, invadindo pela esquerda para anotar o seu segundo gol na partida, encerrando, assim, um jejum de seis jogos sem marcar. E fechando o placarem 6 a 0. Próxima parada a final contra o Corinthians.