Arábia Saudita quer Dembélé após a Copa do Mundo de 2026

Bola de Ouro do PSG entra no radar, mas jogador mantém foco no clube e na seleção da França

A Arábia Saudita já se movimenta nos bastidores para tentar uma contratação de peso após a Copa do Mundo de 2026. O alvo da vez é Ousmane Dembélé, principal nome do Paris Saint-Germain e atual vencedor da Bola de Ouro. Apesar do interesse, o atacante francês mantém o foco total no PSG e na seleção da França.

De acordo com a ‘Sky Sports’, dirigentes da Saudi Pro League fizeram contatos iniciais para sondar a possibilidade de levar Dembélé ao futebol do Oriente Médio a partir de 2026. A investida faz parte de uma nova fase do projeto saudita, já que o primeiro grande ciclo de investimentos — que trouxe estrelas como Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté e Mahrez — se aproxima do fim, com vários contratos importantes perto do encerramento. A ideia agora é atrair uma nova geração de craques para o campeonato.

Ainda segundo a emissora britânica, o staff do jogador deixou claro que, neste momento, Dembélé está totalmente concentrado em seus objetivos com o PSG: conquistar a Champions e o Campeonato Francês. Depois disso, o foco será exclusivamente a Copa do Mundo. No entanto, a publicação ressalta que, após o Mundial, uma transferência de impacto vindo da Arábia Saudita pode entrar no radar.

Contrato com o PSG

O atacante tem contrato com o PSG até o fim da temporada 2027/28, e o clube francês demonstra interesse em renovar o vínculo. Mesmo assim, o presidente Nasser Al-Khelaifi reforçou que existe um limite salarial a ser respeitado.

“Temos um teto salarial, todos sabem disso. Ele vale para todos. O clube e o coletivo vêm antes de qualquer jogador”, afirmou.