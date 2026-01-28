Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arábia Saudita desponta como sede do Mundial de Clubes da Kings League

Competição deve acontecer no segundo semestre, fora do período da Copa do Mundo e no Oriente Médio
Autor Jogada 10
A Kings League ainda não oficializou datas nem a sede do próximo Mundial de Clubes, mas os bastidores da competição já começam a ganhar forma. Rumores indicam que a Arábia Saudita desponta como principal candidata para receber o torneio, que deve ser realizado apenas no segundo semestre de 2026, possivelmente em agosto.

Os rumores ganharam ainda mais força após o sucesso da Kings League MENA, liga disputada por equipes do Oriente Médio. A edição terminou com um clube saudita conquistando o título. Internamente, a competição vê o momento como estratégico para impulsionar ainda mais a modalidade na região.

A última edição do Mundial de Clubes da Kings League aconteceu em Paris, em 2025. Dentro de campo, o domínio europeu seguiu. Afinal, os espanhóis do Los Troncos ficaram com o título, mantendo a escrita de que nenhum time brasileiro ainda conseguiu levantar a taça da competição.

Outro ponto já praticamente definido é o período do torneio. Em coletiva antes da final da Nations, o presidente e criador da liga, Gerard Piqué, deixou claro que a organização evita concorrer diretamente com a Copa do Mundo de Futebol, marcada para junho e julho, nos Estados Unidos, México e Canadá. Por isso, a tendência é que o Mundial de Clubes da Kings League aconteça apenas após o encerramento do principal evento do futebol tradicional.

Enquanto a confirmação oficial não vem, a expectativa cresce nos bastidores e entre os fãs, que aguardam a definição do próximo capítulo de um torneio que segue expandindo fronteiras e audiência ao redor do mundo.

