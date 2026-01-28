Arábia Saudita desponta como sede do Mundial de Clubes da Kings League

Competição deve acontecer no segundo semestre, fora do período da Copa do Mundo e no Oriente Médio / Crédito: Jogada 10

A Kings League ainda não oficializou datas nem a sede do próximo Mundial de Clubes, mas os bastidores da competição já começam a ganhar forma. Rumores indicam que a Arábia Saudita desponta como principal candidata para receber o torneio, que deve ser realizado apenas no segundo semestre de 2026, possivelmente em agosto. Os rumores ganharam ainda mais força após o sucesso da Kings League MENA, liga disputada por equipes do Oriente Médio. A edição terminou com um clube saudita conquistando o título. Internamente, a competição vê o momento como estratégico para impulsionar ainda mais a modalidade na região.

A última edição do Mundial de Clubes da Kings League aconteceu em Paris, em 2025. Dentro de campo, o domínio europeu seguiu. Afinal, os espanhóis do Los Troncos ficaram com o título, mantendo a escrita de que nenhum time brasileiro ainda conseguiu levantar a taça da competição.