Após vender Paquetá, West Ham anuncia contratação de Adama Traoré

Atacante espanhol deixa o Fulham, volta a trabalhar com o técnico português e reforça os Hammers para a sequência da temporada / Crédito: Jogada 10

Horas depois de negociar Lucas Paquetá com o Flamengo, o West Ham anunciou, nesta quarta-feira (28), a contratação do atacante Adama Traoré, que deixa o Fulham para reforçar o elenco dos Hammers. Dessa forma, o clube londrino aposta na experiência do internacional espanhol para qualificar o setor ofensivo e ampliar as opções ao longo da temporada. Além disso, a transferência marca o reencontro de Adama Traoré com o técnico Nuno Espírito Santo. Os dois trabalharam juntos no Wolverhampton Wanderers e, naquele período, contribuíram diretamente para a sétima colocação do clube na Premier League, resultado que garantiu vaga na Liga Europa. Assim, a diretoria do West Ham acredita que a relação já consolidada entre jogador e treinador pode acelerar a adaptação do atleta.

Em entrevista aos canais oficiais do clube, Adama Traoré destacou a satisfação por vestir a camisa dos Hammers. “Estou muito feliz por estar aqui e espero ajudar o clube. Acompanho o West Ham há muito tempo. É um clube enorme, com grandes torcedores”, afirmou.