Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após vender Paquetá, West Ham anuncia contratação de Adama Traoré

Após vender Paquetá, West Ham anuncia contratação de Adama Traoré

Atacante espanhol deixa o Fulham, volta a trabalhar com o técnico português e reforça os Hammers para a sequência da temporada
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Horas depois de negociar Lucas Paquetá com o Flamengo, o West Ham anunciou, nesta quarta-feira (28), a contratação do atacante Adama Traoré, que deixa o Fulham para reforçar o elenco dos Hammers. Dessa forma, o clube londrino aposta na experiência do internacional espanhol para qualificar o setor ofensivo e ampliar as opções ao longo da temporada.

Além disso, a transferência marca o reencontro de Adama Traoré com o técnico Nuno Espírito Santo. Os dois trabalharam juntos no Wolverhampton Wanderers e, naquele período, contribuíram diretamente para a sétima colocação do clube na Premier League, resultado que garantiu vaga na Liga Europa. Assim, a diretoria do West Ham acredita que a relação já consolidada entre jogador e treinador pode acelerar a adaptação do atleta.

Em entrevista aos canais oficiais do clube, Adama Traoré destacou a satisfação por vestir a camisa dos Hammers. “Estou muito feliz por estar aqui e espero ajudar o clube. Acompanho o West Ham há muito tempo. É um clube enorme, com grandes torcedores”, afirmou.

Na sequência, o jogador também ressaltou a importância de Nuno Espírito Santo em sua carreira.  “Vivemos momentos muito especiais. Ele confiou muito em mim quando saí do Middlesbrough. No futebol, nossa relação é realmente especial”, disse.

Por fim, Nuno Espírito Santo celebrou a chegada do atacante e reforçou a confiança no trabalho que já realizaram juntos. “Estamos muito felizes em receber Adama. Eu o conheço da nossa época no Wolves”, declarou o treinador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar