Andrés Gómez chega a 10 participações em gols e assume protagonismo no Vasco

O colombiano já tinha sido o grande destaque do Vasco nas fases finais da Copa do Brasil, mesmo com Rayan em campo. Agora sem o cria, Andrés Gómez tem assumido o protagonismo do time. Em quatro jogos, soma uma assistência contra o Maricá e um golaço diante do Boavista.

A saída de Rayan representou ao Vasco a perda do seu protagonista. O atacante vendido ao Bournemouth era a grande esperança dos torcedores. A personalidade confiante e os gols decisivos farão muita falta ao time. No entanto, o posto de líder técnico da equipe parece que já tem dono e pertence a Andrés Gómez.

Coadjuvante de luxo

Andrés Gómez disputou 25 jogos pelo Vasco e já tem 10 participações em gols. Desde que estreou, apenas Rayan foi mais decisivo que ele, com 13 bolas na rede. Nuno Moreira fecha o pódio, com nove contribuições no período. A grande fase do colombiano rendeu elogios de Fernando Diniz, que comparou o talento do atacante ao cria contratado pelo Bournemouth.

“É um jogador um pouco parecido com Rayan, que está reconhecendo o papel que tem. Teve uma carreira subutilizada, e agora consegue fazer coisas que não fazia quando chegou aqui. Tem muito talento, muita explosão. Conseguiu, além de ser decisivo, ganhar um pouco mais de confiança em ser um jogador que joga em outros setores do campo, não só nas pontas”.

O Vasco exerceu recentemente a opção de compra e adquiriu Andrés Gómez em definitivo junto ao Rennes. O Cruz-Maltino pagou cerca de 4,5 milhões de euros, por 60% dos direitos econômicos do atacante. O novo contrato é válido até junho de 2031.