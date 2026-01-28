AeroFla histórico: torcida do Flamengo se mobiliza para recepcionar Lucas Paquetá

Retorno do Garoto do Ninho gera convocação de rubro-negros para maior mobilização em torno da chegada de um jogador ao clube

Com o negócio concretizado, chegou a vez da torcida do Flamengo assumir seu papel no retorno de Lucas Paquetá à Gávea. A empolgação pela repatriação do Garoto do Ninho, naquela que se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro, tem mobilizado rubro-negros para promover “o maior AeroFla” de recepção a um jogador em chegada ao Rio.

Embora o AeroFla tenha se popularizado mais recentemente por embarques da delegação, o movimento teve um ponto de partida na contratação de Diego Ribas, em 2016. Torcedores fecharam os acessos de desembarque do Aeroporto Santos Dumont para recepcionar o meia, em uma mobilização que serve de referência até os dias atuais.