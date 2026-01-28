AeroFla histórico: torcida do Flamengo se mobiliza para recepcionar Lucas Paquetá

AeroFla histórico: torcida do Flamengo se mobiliza para recepcionar Lucas PaquetáRetorno do Garoto do Ninho gera convocação de rubro-negros para maior mobilização em torno da chegada de um jogador ao clube
Com o negócio concretizado, chegou a vez da torcida do Flamengo assumir seu papel no retorno de Lucas Paquetá à Gávea. A empolgação pela repatriação do Garoto do Ninho, naquela que se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro, tem mobilizado rubro-negros para promover “o maior AeroFla” de recepção a um jogador em chegada ao Rio.
Embora o AeroFla tenha se popularizado mais recentemente por embarques da delegação, o movimento teve um ponto de partida na contratação de Diego Ribas, em 2016. Torcedores fecharam os acessos de desembarque do Aeroporto Santos Dumont para recepcionar o meia, em uma mobilização que serve de referência até os dias atuais.
Torcedores agora se organizam para promover a maior movimentação registrada no histórico do movimento. Há alinhamento entre rubro-negros nas redes sociais, mas tudo dependerá da confirmação da chegada do jogador ao Rio de Janeiro.
