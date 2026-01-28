Abel Ferreira volta a citar Guardiola e Senna para justificar período sem títulos do Palmeiras

Técnico do Verdão minimizou pressão e rebateu "obrigação" de conquistas / Crédito: Jogada 10

Abel Ferreira voltou a citar Pep Guardiola e Ayrton Senna para justificar a seca de títulos do Palmeiras. O Verdão, que empatou por 2 a 2 diante do Atlético-MG na estreia do Brasileirão, não ergue um troféu desde 2024. Na ocasião, a equipe conquistou o Paulistão diante do Santos. “Vocês tiveram o Ayrton Senna, um dos meus ídolos, que ganhou três e perdeu sete (mundiais de Fórmula 1). Eu entendo perfeitamente, mas as equipes precisam estar preparadas porque vão perder mais do que ganhar. Só um vai ganhar. Mesmo se tivessem 38 Guardiolas ou 38 Ancelottis.”, disse o técnico que, na sequência, revelou uma conversa que teve com Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, sobre o assunto.

“O próprio Ancelotti, um dia tive o prazer de falar com ele. Perguntei: ‘Mister, você que é o treinador mais campeão do mundo’. E ele: ‘Tenho muitas, mas já perdi muitas também'”, disparou o português. Por fim, Abel voltou a elogiar a gestão de Leila Pereira à frente do Palmeiras. O treinador comparou a atitude do Verdão após a derrota na final da Libertadores de 2025 com a tomada pela direção do Atlético-MG após o vice na mesma competição do ano anterior.

“Há dois anos o Atlético foi para a final da Libertadores. A Leila aguentou (a derrota na final). O que o Atlético fez? Mandou o treinador embora. Tem tudo a ver com o que você acredita. Felizmente, estou em um clube que é estável nisso. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar. Sei que o brasileiro gosta de ganhar, está no sangue. Mas tenho certeza de que não gostam de ganhar tanto quanto eu”, concluiu. Abel Ferreira lamenta falhas da zaga do Palmeiras Com relação à estreia do Verdão no Brasileirão, Abel Ferreira afirmou que achou seu time melhor que o Atlético-MG. O técnico, no entanto, não aliviou para as falhas da defesa. No lance do primeiro gol do Galo, por exemplo, o zagueiro Murilo fura em uma tentativa de afastar um cruzamento em direção à área. “Primeiro jogo do ano, em que na minha opinião fomos mais perigosos. Nosso adversário também tem méritos, tem bons jogadores. Eles foram mais felizes na forma como fizeram os gols, ou erros não forçados que cedemos os dois gols”, disse o técnico na entrevista coletiva. Na sequência, Abel analisou o resultado e voltou a lamentar as falhas da defesa no confronto.