A nova jogada de Neymar: uma marca de óculos

Modelos estarão no mercado com preços variando entre R$ 380 e R$ 860. "Tem tudo a vercom meu estilo", diz Ney / Crédito: Jogada 10

Neymar busca novos caminhos para aproveitar sua marca, fortíssima no mercado e com seus 231 milhões de seguidores. Atualmente, anunciou algo novo: o lançamento de óculos, a NJR Eyewear. Nesse contexto, o projeto levou dois anos de desenvolvimento, capitaneados pela NR Sports, responsável pela imagem de Neymar, e pela empresa Aura. Assim, o lançamento contará com 23 modelos, divididos em três linhas: Origins, Icons e Legends, que significam as três fases da carreira do jogador (início, sucesso e legado). Desde o começo, de acordo com o pai de Neymar e CEO da NR Sports, Neymar da Silva Santos, o projeto já apresentava uma preocupação central.

“Queríamos desenvolver um projeto sólido, com parceiros que respeitassem a imagem do Neymar e tivesse consistência para crescer de forma estruturada no mercado”.

Por sua vez, para Neymar, a aposta em óculos tem tudo a ver com sua personalidade. Afinal, ele sempre gostou do acessório, que faz parte de seu dia a dia e de seu estilo há anos. “A NJR Eyewear nasceu dessa relação que eu tenho com o acessório e da vontade de dividir isso com meus fãs e com todas as pessoas que se identificam com o produto. Cada modelo foi pensado para ter personalidade, conforto e qualidade, para que quem use se sinta confiante e bem-representado”, disse Neymar.