“Vida paralisada”: bastidor expõe impacto emocional de Paquetá em negócio com Flamengo

Relato do íntimo do meio-campista mexe com a emoção dos rubro-negros, que aguardam a oficialização do negócio com o West Ham
Lucas Paquetá voltou aos tempos de torcedor e atravessou dias emocionalmente intensos enquanto aguardava a definição de sua volta ao Flamengo. Se as tratativas pediam um pouco mais de frieza, nos bastidores o clima era o oposto: ansiedade, choro e expectativa de regresso imediato à casa. Um sonho que pouco a pouco ganhava contorno de realidade.

O relato dos bastidores veio de um texto do jornalista Eric Faria, a Globo, que mantém um contato mais próximo com o íntimo do jogador. No texto, o comunicador detalhou parte da vivência pessoal do Garoto do Ninho durante o período de indefinição do negócio marcado pela espera constante por uma reposta definitiva.

“Um relato em cima dessa mininovela do Paquetá e o retorno dele ao Flamengo. Para os torcedores rubro-negros é algo muito forte. Há dias, ele vive um estado de euforia, ansiedade e emoção. Parece que a vida está praticamente paralisada à espera de ouvir: ‘pega as malas e vai para o aeroporto’”, e prosseguiu:

“Quem o conhece mais de perto, na intimidade, nunca o viu como agora. Já chorou inúmeras vezes com o passo a passo das conversas, com o vai e vem, com os ponteiros do relógio que não chegam à tão sonhada hora do embarque para o Rio”, revelou Eric Faria.

 

Repercussão nas redes

O forte relato, repleto de identificação entre as partes, causou o impacto esperado: de comoção. Nas redes sociais, muitos reconheceram o sentimento descrito e compartilharam a ansiedade vivida pelo jogador ao longo do processo.

Segundo o jornalista, o meia recebeu sondagens de clubes de alta prateleira da Premier League e também do chamado “Mundo Árabe’. Ele, porém, não teve dúvida e escolheu direcionar a negociação para o Flamengo — decisão que pesou diretamente no desfecho do acordo.

