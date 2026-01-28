“Vida paralisada”: bastidor expõe impacto emocional de Paquetá em negócio com Flamengo

“Vida paralisada”: bastidor expõe impacto emocional de Paquetá em negócio com FlamengoRelato do íntimo do meio-campista mexe com a emoção dos rubro-negros, que aguardam a oficialização do negócio com o West Ham
Lucas Paquetá voltou aos tempos de torcedor e atravessou dias emocionalmente intensos enquanto aguardava a definição de sua volta ao Flamengo. Se as tratativas pediam um pouco mais de frieza, nos bastidores o clima era o oposto: ansiedade, choro e expectativa de regresso imediato à casa. Um sonho que pouco a pouco ganhava contorno de realidade.
O relato dos bastidores veio de um texto do jornalista Eric Faria, a Globo, que mantém um contato mais próximo com o íntimo do jogador. No texto, o comunicador detalhou parte da vivência pessoal do Garoto do Ninho durante o período de indefinição do negócio marcado pela espera constante por uma reposta definitiva.
“Um relato em cima dessa mininovela do Paquetá e o retorno dele ao Flamengo. Para os torcedores rubro-negros é algo muito forte. Há dias, ele vive um estado de euforia, ansiedade e emoção. Parece que a vida está praticamente paralisada à espera de ouvir: ‘pega as malas e vai para o aeroporto’”, e prosseguiu:
“Quem o conhece mais de perto, na intimidade, nunca o viu como agora. Já chorou inúmeras vezes com o passo a passo das conversas, com o vai e vem, com os ponteiros do relógio que não chegam à tão sonhada hora do embarque para o Rio”, revelou Eric Faria.
Repercussão nas redes
O forte relato, repleto de identificação entre as partes, causou o impacto esperado: de comoção. Nas redes sociais, muitos reconheceram o sentimento descrito e compartilharam a ansiedade vivida pelo jogador ao longo do processo.
Segundo o jornalista, o meia recebeu sondagens de clubes de alta prateleira da Premier League e também do chamado “Mundo Árabe’. Ele, porém, não teve dúvida e escolheu direcionar a negociação para o Flamengo — decisão que pesou diretamente no desfecho do acordo.
Eu não tenho palavras pra esse tipo de coisa aqui…
Paqueta CHOROU pra que tudo tivesse um desfecho positivo.
Eu AMO quem quer estar aqui.
Você é gigante @LucasPaqueta97. Tá quase na hora. https://t.co/invw499O8c
— Gabriela ⚫Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar