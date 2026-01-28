“Vida paralisada”: bastidor expõe impacto emocional de Paquetá em negócio com Flamengo

Relato do íntimo do meio-campista mexe com a emoção dos rubro-negros, que aguardam a oficialização do negócio com o West Ham

Lucas Paquetá voltou aos tempos de torcedor e atravessou dias emocionalmente intensos enquanto aguardava a definição de sua volta ao Flamengo. Se as tratativas pediam um pouco mais de frieza, nos bastidores o clima era o oposto: ansiedade, choro e expectativa de regresso imediato à casa. Um sonho que pouco a pouco ganhava contorno de realidade.

O relato dos bastidores veio de um texto do jornalista Eric Faria, a Globo, que mantém um contato mais próximo com o íntimo do jogador. No texto, o comunicador detalhou parte da vivência pessoal do Garoto do Ninho durante o período de indefinição do negócio marcado pela espera constante por uma reposta definitiva.