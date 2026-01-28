“Salvo os últimos 15 minutos, fizemos uma boa partida”, destaca Zubeldía

“Salvo os últimos 15 minutos, fizemos uma boa partida”, destaca ZubeldíaFluminense, do treinador argentino, vence a décima seguida, como mandante, no Campeonato Brasileiro
De volta ao banco de reservas do Fluminense após realizar uma cirurgia, o técnico Luís Zubeldía gostou do que viu na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, no Maracanã, pela rodada 1 do Campeonato Brasileiro. O mais importante: o coração do comandante aguentou a emoção de ver o time sair à frente no score, manter a vantagem e até sofrer nos minutos finais. E foi justamente a pressão do adversário que o treinador argentino destacou na entrevista coletiva depois do prélio.
“Nos últimos 15 minutos, quando o Grêmio marcou, nos desesperamos. No primeiro tempo, tivemos a bola, mas faltou definir as jogadas. No segundo tempo, rapidamente chutamos. Chegou, portanto, o gol. Depois, bola parada bem trabalhada e convertemos. Até o minuto 30, que chegou o gol deles, por virtude do rival. Grêmio tem jogadores e um técnico de hierarquia. Com jogadores como Carlos Vinicius, Edenilson, Tete, é normal terem oportunidades. Salvo os últimos 15 minutos, fizemos, então, uma boa partida”, analisou.
Fluminense de Zubeldía vai aumentando sequência
Esta é a décima vitória consecutiva do Tricolor em casa, pelo Brasileirão, contando os compromissos de 2025. Uma marca que catapulta o Fluminense para ser um dos protagonistas desta edição do torneio nacional. Zubeldía valoriza esta invencibilidade e a define como “linda”. Mas o técnico ainda busca uma formação ideal para o time de Laranjeiras.
“Sobre titulares e reservas, não faz sentido. O tempo dirá, assim, que tem mais minutos. Tivemos uma base nos três meses anterior. A ideia é que, com o decorrer das partidas, os minutos mudem. Hoje é muito cedo para dizer quem são os onze titulares. Depois podemos ter variações de jogar com um meia-atacante, ou com três volantes, como fizemos com Flamengo. São alternativas que podemos usar, e creio que temos jogadores para fazer isso”, declarou Zuba.
O Fluminense, agora, volta a campo no domingo (1), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, às 20h30, pelo Campeonato Carioca. Em seguida, na quinta-feira (5), visita o Bahia, pela segunda rodada do Brasileirão.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.