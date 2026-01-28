Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Salvo os últimos 15 minutos, fizemos uma boa partida”, destaca Zubeldía

Fluminense, do treinador argentino, vence a décima seguida, como mandante, no Campeonato Brasileiro
De volta ao banco de reservas do Fluminense após realizar uma cirurgia, o técnico Luís Zubeldía gostou do que viu na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, no Maracanã, pela rodada 1 do Campeonato Brasileiro. O mais importante: o coração do comandante aguentou a emoção de ver o time sair à frente no score, manter a vantagem e até sofrer nos minutos finais. E foi justamente a pressão do adversário que o treinador argentino destacou na entrevista coletiva depois do prélio.

“Nos últimos 15 minutos, quando o Grêmio marcou, nos desesperamos. No primeiro tempo, tivemos a bola, mas faltou definir as jogadas. No segundo tempo, rapidamente chutamos. Chegou, portanto, o gol. Depois, bola parada bem trabalhada e convertemos. Até o minuto 30, que chegou o gol deles, por virtude do rival. Grêmio tem jogadores e um técnico de hierarquia. Com jogadores como Carlos Vinicius, Edenilson, Tete, é normal terem oportunidades. Salvo os últimos 15 minutos, fizemos, então, uma boa partida”, analisou.

Fluminense de Zubeldía vai aumentando sequência

Esta é a décima vitória consecutiva do Tricolor em casa, pelo Brasileirão, contando os compromissos de 2025. Uma marca que catapulta o Fluminense para ser um dos protagonistas desta edição do torneio nacional. Zubeldía valoriza esta invencibilidade e a define como “linda”. Mas o técnico ainda busca uma formação ideal para o time de Laranjeiras.

“Sobre titulares e reservas, não faz sentido. O tempo dirá, assim, que tem mais minutos. Tivemos uma base nos três meses anterior. A ideia é que, com o decorrer das partidas, os minutos mudem. Hoje é muito cedo para dizer quem são os onze titulares. Depois podemos ter variações de jogar com um meia-atacante, ou com três volantes, como fizemos com Flamengo. São alternativas que podemos usar, e creio que temos jogadores para fazer isso”, declarou Zuba.

O Fluminense, agora, volta a campo no domingo (1), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, às 20h30, pelo Campeonato Carioca. Em seguida, na quinta-feira (5), visita o Bahia, pela segunda rodada do Brasileirão.

