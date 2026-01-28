“Salvo os últimos 15 minutos, fizemos uma boa partida”, destaca Zubeldía

Fluminense, do treinador argentino, vence a décima seguida, como mandante, no Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

De volta ao banco de reservas do Fluminense após realizar uma cirurgia, o técnico Luís Zubeldía gostou do que viu na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, no Maracanã, pela rodada 1 do Campeonato Brasileiro. O mais importante: o coração do comandante aguentou a emoção de ver o time sair à frente no score, manter a vantagem e até sofrer nos minutos finais. E foi justamente a pressão do adversário que o treinador argentino destacou na entrevista coletiva depois do prélio. “Nos últimos 15 minutos, quando o Grêmio marcou, nos desesperamos. No primeiro tempo, tivemos a bola, mas faltou definir as jogadas. No segundo tempo, rapidamente chutamos. Chegou, portanto, o gol. Depois, bola parada bem trabalhada e convertemos. Até o minuto 30, que chegou o gol deles, por virtude do rival. Grêmio tem jogadores e um técnico de hierarquia. Com jogadores como Carlos Vinicius, Edenilson, Tete, é normal terem oportunidades. Salvo os últimos 15 minutos, fizemos, então, uma boa partida”, analisou.

Fluminense de Zubeldía vai aumentando sequência Esta é a décima vitória consecutiva do Tricolor em casa, pelo Brasileirão, contando os compromissos de 2025. Uma marca que catapulta o Fluminense para ser um dos protagonistas desta edição do torneio nacional. Zubeldía valoriza esta invencibilidade e a define como “linda”. Mas o técnico ainda busca uma formação ideal para o time de Laranjeiras.