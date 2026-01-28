Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Inacreditável”, diz goleiro Trubin após gol no Real no último minuto

Benfica vence o Real Madrid e se garante nos playoffs da Champions graças a gol na reta final
O Benfica viveu uma noite inesquecível no Estádio da Luz, nesta quarta-feira (28), ao vencer o Real Madrid por 4 a 2 e garantir a vaga nos playoffs da Liga dos Campeões. Porém, o destaque da partida não foi apenas o placar ou a atuação da equipe portuguesa, mas sim o goleiro Yaroslav Trubin, que entrou para a história ao marcar o gol decisivo nos acréscimos.

Após o apito final, o arqueiro não escondeu a emoção e descreveu o momento como “um sonho”. Em entrevista à imprensa local, Trubin afirmou que sempre acreditou na possibilidade de entrar na área em bolas paradas, mas que jamais imaginou que iria marcar um gol tão importante e com a camisa do Benfica. Vale lembrar que este gol classificou o Benfica pelo critério de saldo de gols diante do Olympique de Marselha.

“Não sei o que dizer. Momento louco. Houve um momento parecido contra o Porto, fiquei perto. Agora, consegui. Não sei o que dizer. Não estou habituado a marcar. Tenho 24 anos e é a primeira vez. Inacreditável”, comentou Trubin, em entrevista ao “A Bola”.

Trubin entra para história do Benfica com gol sobre o Real Madrid no último minuto – Foto: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images

Sorteio

Com o triunfo, o Benfica assegurou a 24ª posição, última vaga que garante os playoffs da fase de liga, enquanto o Real Madrid ficou em nono e perdeu a vaga direta às oitavas. Agora, as duas equipes aguardam o sorteio desta sexta-feira (30) para conhecer os adversários.

“Nós começámos bem. Não tivemos medo, nenhum. O Real Madrid tem 15 títulos na Champions, isso diz muito sobre a equipa que são. Não tínhamos outra hipótese que não fosse vencer, mas somos o Benfica. Jogámos para ganhar e acho que estivemos muito bem. Eles têm jogadores incríveis, talvez os melhores. Mas, como equipe, conseguimos”, concluiu.

