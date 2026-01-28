“Inacreditável”, diz goleiro Trubin após gol no Real no último minuto

Benfica vence o Real Madrid e se garante nos playoffs da Champions graças a gol na reta final / Crédito: Jogada 10

O Benfica viveu uma noite inesquecível no Estádio da Luz, nesta quarta-feira (28), ao vencer o Real Madrid por 4 a 2 e garantir a vaga nos playoffs da Liga dos Campeões. Porém, o destaque da partida não foi apenas o placar ou a atuação da equipe portuguesa, mas sim o goleiro Yaroslav Trubin, que entrou para a história ao marcar o gol decisivo nos acréscimos. Após o apito final, o arqueiro não escondeu a emoção e descreveu o momento como “um sonho”. Em entrevista à imprensa local, Trubin afirmou que sempre acreditou na possibilidade de entrar na área em bolas paradas, mas que jamais imaginou que iria marcar um gol tão importante e com a camisa do Benfica. Vale lembrar que este gol classificou o Benfica pelo critério de saldo de gols diante do Olympique de Marselha.

“Não sei o que dizer. Momento louco. Houve um momento parecido contra o Porto, fiquei perto. Agora, consegui. Não sei o que dizer. Não estou habituado a marcar. Tenho 24 anos e é a primeira vez. Inacreditável”, comentou Trubin, em entrevista ao “A Bola”.

Trubin entra para história do Benfica com gol sobre o Real Madrid no último minuto – Foto: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images Sorteio Com o triunfo, o Benfica assegurou a 24ª posição, última vaga que garante os playoffs da fase de liga, enquanto o Real Madrid ficou em nono e perdeu a vaga direta às oitavas. Agora, as duas equipes aguardam o sorteio desta sexta-feira (30) para conhecer os adversários.