Wrexham recebe aporte milionário e sonha com acesso à elite inglesa

Donos do clube, Ryan Reynolds e Rob MecElhenney injetaram cerca de R$ 350 milhões
Em busca do quarto acesso consecutivo no futebol inglês, o Wrexham recebeu um aporte milionário dos donos. Afinal, os atores Ryan Reynolds e Rob MecElhenney injetaram 47 milhões de libras (cerca de R$ 350 milhões) para investir em infraestrutura e recrutamento de novos jogadores.

Nas últimas três temporadas, o Wrexham conseguiu sair da quinta divisão para a segunda, conhecida como “Championship”. Estreante na competição, o time galês ocupa o sexto lugar neste momento. Os dois primeiros garantem lugar na Premier League, a primeira divisão inglesa, enquanto do 3º ao 6º disputam playoffs pela última vaga.

No início da temporada, o Wrexham investiu 30 milhões de libras (R$ 217 milhões) e reforçou o elenco com nomes com experiência na segunda divisão do futebol inglês. Após passar por dificuldades nas primeiras rodadas, o time comandado pelo técnico Phil Parkinson, responsável pelos acessos consecutivos, encaixou. Recentemente, aliás, eliminou o Nottingham Forest na Copa da Inglaterra.

O Wrexham tem 161 anos e é o clube mais antigo do País de Gales. Embora seja galês, disputa as ligas inglesas, assim como ocorre com o Swansea City, também da segunda divisão; Cardiff City, da terceira; e Newport County, da quarta. O motivo é a ausência de uma liga galesa, criada apenas em 1992. Portanto, os clubes galeses se integraram à liga inglesa, que já era estruturada, devido à proximidade geográfica.

