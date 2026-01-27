Wrexham recebe aporte milionário e sonha com acesso à elite inglesa

Em busca do quarto acesso consecutivo no futebol inglês, o Wrexham recebeu um aporte milionário dos donos. Afinal, os atores Ryan Reynolds e Rob MecElhenney injetaram 47 milhões de libras (cerca de R$ 350 milhões) para investir em infraestrutura e recrutamento de novos jogadores.

Nas últimas três temporadas, o Wrexham conseguiu sair da quinta divisão para a segunda, conhecida como “Championship”. Estreante na competição, o time galês ocupa o sexto lugar neste momento. Os dois primeiros garantem lugar na Premier League, a primeira divisão inglesa, enquanto do 3º ao 6º disputam playoffs pela última vaga.