West Ham posta despedida de Paquetá e Flamengo prepara anúncio

A torcida do Flamengo recebeu o sinal que tanto aguardava na noite desta terça-feira (27). A saber, o West Ham utilizou seu perfil oficial no TikTok para publicar um vídeo em tom de despedida para Lucas Paquetá, indicando que o retorno do meia ao Rio de Janeiro é iminente. A princípio, as imagens mostram lances do jogador ao som da música “Meu Ex-Amor”, de Amado Batista, acompanhadas de uma legenda em português:

“Amado Batista não errou quando disse”.