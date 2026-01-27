Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

West Ham posta despedida de Paquetá e Flamengo prepara anúncio

Clube inglês publica vídeo com música de Amado Batista e sinaliza fim da negociação; partes superaram impasse sobre parcelas de 2026
Autor Jogada 10
A torcida do Flamengo recebeu o sinal que tanto aguardava na noite desta terça-feira (27). A saber, o West Ham utilizou seu perfil oficial no TikTok para publicar um vídeo em tom de despedida para Lucas Paquetá, indicando que o retorno do meia ao Rio de Janeiro é iminente. A princípio, as imagens mostram lances do jogador ao som da música “Meu Ex-Amor”, de Amado Batista, acompanhadas de uma legenda em português:

“Amado Batista não errou quando disse”.

@westham

Canetada

Tags

Flamengo futebol internacional

