Walace aguarda por propostas para deixar o Cruzeiro

Volante não foi relacionado nas três partidas da equipe principal nesta temporada e ainda não recebeu ofertas para deixar o clube

O volante Walace vive um impasse quanto ao seu futuro no Cruzeiro. O clube tem dificuldades para encontrar soluções no mercado para liberar o atleta. O jogador ficou de fora das três partidas em que a Raposa utilizou a equipe principal no Campeonato Mineiro e não está nos planos do time para a temporada.

O clube recebeu algumas sondagens pelo jogador, mas nenhuma proposta acabou sendo encaminhada. Internamente, a avaliação é que a dificuldade em fazer negócios envolvendo Walace por conta do contrato, que vai até o final de 2028, com um salário alto.