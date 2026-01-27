Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Walace aguarda por propostas para deixar o Cruzeiro

Volante não foi relacionado nas três partidas da equipe principal nesta temporada e ainda não recebeu ofertas para deixar o clube
O volante Walace vive um impasse quanto ao seu futuro no Cruzeiro. O clube tem dificuldades para encontrar soluções no mercado para liberar o atleta. O jogador ficou de fora das três partidas em que a Raposa utilizou a equipe principal no Campeonato Mineiro e não está nos planos do time para a temporada.

O clube recebeu algumas sondagens pelo jogador, mas nenhuma proposta acabou sendo encaminhada. Internamente, a avaliação é que a dificuldade em fazer negócios envolvendo Walace por conta do contrato, que vai até o final de 2028, com um salário alto.

Inclusive, o acordo com o jogador é uma das motivações do Cruzeiro para buscar uma negociação. O entendimento é que a contratação de Walace, em 2024, foi uma boa movimentação de mercado, mas que não se comprovou na prática. Afinal, o volante custou mais de R$ 40 milhões aos cofres celestes e, desde então, atuou apenas em 45 partidas.

Desde sua chegada, o jogador trabalhou com três treinadores, sem contar Tite, e não conseguiu se firmar com nenhum deles. O atual treinador do clube chegou a convocar o volante para a Seleção Brasileira, mas não se opôs à saída de Walace do time.

