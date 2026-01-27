Vitória x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vitória chega pressionado após um começo de ano instável e a recente derrota no clássico contra o Bahia. Já o Remo vive a euforia do retorno à elite do futebol brasileiro. Sob o comando do badalado Juan Carlos Osorio, o time paraense aposta em reforços de peso para surpreender fora de casa.

O Campeonato Brasileiro 2026 começa nesta quarta-feira (28) com um duelo tradicional no Barradão. O Vitória recebe o Remo às 19h (de Brasília), em Salvador, pela 1ª rodada da competição nacional. A partida marca o encontro de duas equipes em momentos psicológicos distintos neste início de temporada.

Como chega o Vitória

O técnico Jair Ventura tem a missão de injetar ânimo no elenco após o revés por 1 a 0 para o rival Bahia no estadual. Com apenas seis pontos no Baiano, o time precisa dar uma resposta imediata ao seu torcedor. Para a estreia no nacional, a tendência é que o treinador abra mão do esquema com três zagueiros para tornar o time mais ofensivo no Barradão, mantendo o que tem de melhor à disposição enquanto aguarda o desfecho da negociação com Marinho.

Como chega o Remo

De volta à Série A, o Remo chega motivado após vencer o Bragantino na estreia do Campeonato Paraense. O projeto do Leão Azul é ambicioso, contando com o técnico Juan Carlos Osorio e jogadores conhecidos como Yago Pikachu e Alef Manga. Para o duelo em Salvador, a equipe vai com força máxima. A única dúvida é a presença do recém-contratado Zé Welison.

VITÓRIA X REMO

Brasileirão – 1ª rodada

Data e hora: 28 de janeiro de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

VITÓRIA: Gabriel; Mateus Silva, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Dudu, Caíque e Baralhas; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

REMO: Ygor Vinhas; Marcelinho, Marllon, Kayky Almeida e Cantillo; Freitas, Patrick de Paula, Patrick e Yago Pikachu; Diego Hernández e Eduardo Melo. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Onde assistir: Premiere