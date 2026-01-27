Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo: Cristiano Ronaldo provoca zagueiro com convite para “cavalinho”

Vídeo: Cristiano Ronaldo provoca zagueiro com convite para “cavalinho”

Português discutiu com jogadores do Al Taawon na vitória do AL Nassr pela Liga Saudita
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na vitória difícil do Al Nassr sobre o Al Taawon por 1 a 0, na tarde desta segunda-feira (26), Cristiano Ronaldo protagonizou momentos de tensão ao demonstrar irritação com a postura de jogadores adversários. O resultado garantiu os três pontos, mas ficou marcado por discussões e provocações do camisa 7.

Durante uma jogada de bola parada, Cristiano Ronaldo discute com atletas do Al Taawon, entre eles Waleed Al-Ahmed e Mahzari. O português reage de forma exaltada à marcação próxima e bate-boca com os defensores, inclusive levando o dedo à boca pedindo silêncio.

Veja o vídeo:

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar