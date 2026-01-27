Vídeo: Cristiano Ronaldo provoca zagueiro com convite para “cavalinho”

Na vitória difícil do Al Nassr sobre o Al Taawon por 1 a 0, na tarde desta segunda-feira (26), Cristiano Ronaldo protagonizou momentos de tensão ao demonstrar irritação com a postura de jogadores adversários. O resultado garantiu os três pontos, mas ficou marcado por discussões e provocações do camisa 7.

Durante uma jogada de bola parada, Cristiano Ronaldo discute com atletas do Al Taawon, entre eles Waleed Al-Ahmed e Mahzari. O português reage de forma exaltada à marcação próxima e bate-boca com os defensores, inclusive levando o dedo à boca pedindo silêncio.