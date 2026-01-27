Veja curiosidades sobre bairro natal de Lucas Paquetá, perto de voltar ao Brasil

A provável volta de Lucas Paquetá ao Brasil segue movimentando a internet em diversos cenários, especialmente provocando ansiedade na torcida do Flamengo. Outra situação que gerou curiosidade envolveu a origem do jogador. Afinal, houve um aumento de buscas sobre o local de nascimento do meio-campista, conhecido como Ilha de Paquetá. A ilha faz parte de um arquipélago na Baía de Guanabara, fica próxima ao centro do Rio de Janeiro e é um dos bairros mais antigos da capital carioca. Inclusive, notabiliza-se por uma ambientação tranquila. Com isso, torna-se um contraponto dentro do ritmo agitado, que normalmente conduz a cidade. As ruas da região. aliás, costumam ser planas e com a presença de diversas árvores.

Por este motivo, há uma certa limitação de circulação de carros. Assim, na ilha de Paquetá, a preferência é pela utilização de bicicletas, caminhadas e charretes elétricas como meios de locomoção. A localidade também ostenta forte ligação com a cultura, a história e a literatura brasileiras. Isso porque, na região, encontram-se casarões históricos como a de José Alencar.

Conexão literária, cultural e histórica da ilha A tradição é outro aspecto presente na Ilha de Paquetá e alguns elementos que são exemplos deste contexto são a Praça XV de Novembro e a Pedra da Moreninha. A segunda, aliás, é um símbolo da literatura com sua eternização por ser cenário do romance “A Moreninha”, de Joaquim Manuel de Macedo. A Ilha de Paquetá também foi um refúgio de D. João VI para descansar e se curar de uma úlcera, que sofreu na perna. Posteriormente, ele promoveu a popularização da localidade entre membros da nobreza. Inicialmente, os índios Tamoios habitaram a região, depois a localidade foi alvo da resistência francesa ante da presença portuguesa.