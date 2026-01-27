Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja curiosidades sobre bairro natal de Lucas Paquetá, perto de voltar ao Brasil

Local de nascimento do jogador ganha destaque pelo impacto de seu retorno ao Brasil e o estágio avançado das negociações com o Flamengo
A provável volta de Lucas Paquetá ao Brasil segue movimentando a internet em diversos cenários, especialmente provocando ansiedade na torcida do Flamengo. Outra situação que gerou curiosidade envolveu a origem do jogador. Afinal, houve um aumento de buscas sobre o local de nascimento do meio-campista, conhecido como Ilha de Paquetá. 

A ilha faz parte de um arquipélago na Baía de Guanabara, fica próxima ao centro do Rio de Janeiro e é um dos bairros mais antigos da capital carioca. Inclusive, notabiliza-se por uma ambientação tranquila. Com isso, torna-se um contraponto dentro do ritmo agitado, que normalmente conduz a cidade. As ruas da região. aliás, costumam ser planas e com a presença de diversas árvores.  

Por este motivo, há uma certa limitação de circulação de carros. Assim, na ilha de Paquetá, a preferência é pela utilização de bicicletas, caminhadas e charretes elétricas como meios de locomoção. A localidade também ostenta forte ligação com a cultura, a história e a literatura brasileiras. Isso porque, na região, encontram-se casarões históricos como a de José Alencar.

Conexão literária, cultural e histórica da ilha   

A tradição é outro aspecto presente na Ilha de Paquetá e alguns elementos que são exemplos deste contexto são a Praça XV de Novembro e a Pedra da Moreninha. A segunda, aliás, é um símbolo da literatura com sua eternização por ser cenário do romance “A Moreninha”, de Joaquim Manuel de Macedo. 

A Ilha de Paquetá também foi um refúgio de D. João VI para descansar e se curar de uma úlcera, que sofreu na perna. Posteriormente, ele promoveu a popularização da localidade entre membros da nobreza. Inicialmente, os índios Tamoios habitaram a região, depois a localidade foi alvo da resistência francesa ante da presença portuguesa. 

Como se encontra nas margens da Baía de Guanabara, o bairro se sobressai também pelas praias, que costumam ser destinos para passeios. Além de sediar eventos culturais como rodas de samba e até festas populares, que conservam a identidade local. Outro símbolo da Ilha de Paquetá é uma árvore Baobá, que ultrapassa os sete metros de circunferência e foi plantada em 1627.

Negociação por Lucas Paquetá  

Com uma operação complexa pela frente, o Flamengo se mostra cada vez mais otimista em fechar a contratação de Lucas Paquetá. Isso porque o clube de origem do jogador, o West Ham (ING), já se mostra redutível quanto à forma de pagamento pelo atleta. 

O Flamengo, afinal, pagará 41,25 milhões de euros (cerca de R$ 256 milhões no câmbio atual) ao time inglês. E, de acordo com o jornalista Venê Casagrande, o West Ham aceita receber parte do valor em parcelas de 2026 a 2028. O que falta para a negociação sair do papel, porém, são os valores de cada parcela e quanto o Flamengo pagará à vista. 

