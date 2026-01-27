Vasco recebe sondagens por David e futuro do atacante é incerto no clube

Vasco recebe sondagens por David e futuro do atacante é incerto no clubeJogador perde espaço e desperta interesse de clubes brasileiros. Cruz-Maltino não se opõe em negociar atleta e busca reduzir a folha salarial
Apesar de ter sido utilizado em todos os jogos do Vasco até o momento, David ainda não sabe se vai ficar no clube. O atacante voltou a ser alvo do Vitória, mas existem outros times que estão na frente do Rubro-Negro baiano na contratação do jogador.
O Vasco vê com bons olhos uma saída de David. Além do alto salário, cerca de R$ 600 mil mensais, o atacante tem contrato longo, até dezembro de 2028. O Cruz-Maltino entende que não terá ofertas significativas pelo jogador, que completou 31 anos neste mês. Portanto, o clube espera enxugar a folha salarial.
Atualmente David é visto como um reserva do Vasco. O atacante joga pelo lado esquerdo do ataque, posição que Andrés Gómez é titular absoluto. Além do colombiano, Nuno Moreira e Johan Rojas também podem jogar pelo setor, tirando ainda mais espaço de David.
Na estreia do Brasileirão, o Vasco enfrenta o Mirassol, fora de casa. A tendência é de que David seja relacionado para o confronto. No entanto, dificilmente o atacante continua no clube. Vale lembrar que o regulamento da Série A mudou. Agora um clube pode contratar um jogador que tenha disputado até 12 rodadas. Ano passado a regra permitia apenas seis jogos.