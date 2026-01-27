Vasco recebe sondagens por David e futuro do atacante é incerto no clube

Apesar de ter sido utilizado em todos os jogos do Vasco até o momento, David ainda não sabe se vai ficar no clube. O atacante voltou a ser alvo do Vitória, mas existem outros times que estão na frente do Rubro-Negro baiano na contratação do jogador.

O Vasco vê com bons olhos uma saída de David. Além do alto salário, cerca de R$ 600 mil mensais, o atacante tem contrato longo, até dezembro de 2028. O Cruz-Maltino entende que não terá ofertas significativas pelo jogador, que completou 31 anos neste mês. Portanto, o clube espera enxugar a folha salarial.