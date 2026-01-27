Vasco mantém conversas e sonha com contratação de Cuiabano

O Vasco segue otimista em busca de um acordo pela contratação de Cuiabano. Afinal, o Cruz-Maltino mantém conversas com o Nottingham Forest, da Inglaterra, que é dono dos direitos econômicos do jogador. O clube inglês, aliás, sinalizou positivamente para um empréstimo com obrigação de compra, desde que o clube carioca ajuste os valores da proposta, segundo a “ESPN”.

Cuiabano, de 22 anos, não está nos planos do Nottingham Forest para a sequência da temporada 2025/26. Dessa forma, o o clube inglês está disposto a negociá-lo. No entanto, eles priorizam a venda. No ano passado, eles investiram 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,2 milhões) na contratação do lateral. O Vasco ofereceu sugeriu uma cláusula obrigatória de 7 milhões de euros (R$ 43,8 milhões).