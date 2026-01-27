Vasco mantém conversas e sonha com contratação de Cuiabano

Vasco mantém conversas e sonha com contratação de CuiabanoCruz-Maltino tenta chegar a um acerto com o Nottingham Forest, da Inglaterra
O Vasco segue otimista em busca de um acordo pela contratação de Cuiabano. Afinal, o Cruz-Maltino mantém conversas com o Nottingham Forest, da Inglaterra, que é dono dos direitos econômicos do jogador. O clube inglês, aliás, sinalizou positivamente para um empréstimo com obrigação de compra, desde que o clube carioca ajuste os valores da proposta, segundo a “ESPN”.
Cuiabano, de 22 anos, não está nos planos do Nottingham Forest para a sequência da temporada 2025/26. Dessa forma, o o clube inglês está disposto a negociá-lo. No entanto, eles priorizam a venda. No ano passado, eles investiram 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,2 milhões) na contratação do lateral. O Vasco ofereceu sugeriu uma cláusula obrigatória de 7 milhões de euros (R$ 43,8 milhões).
Atualmente, o Vasco conta apenas com Lucas Piton como opção confiável para a lateral esquerda e o jogador tem sido alvo de propostas. Recentemente, o Cruz-Maltino recusou uma proposta do Besiktas, da Turquia. Dessa forma, Cuiabano surge como uma opção interessante até mesmo para ocupar a titularidade da posição.
Cuiabano vê com bons olhos permanecer no futebol brasileiro. Além do Vasco, outros clubes sondaram o atleta, assim como o Botafogo, que conta com a preferência. Entretanto, o Glorioso está impedido de registrar novos jogadores por causa do transfer ban. Dessa forma, o Cruz-Maltino lidera a disputa pelo jogador.
