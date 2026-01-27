Vasco encaminha empréstimo de Garré para clube da Grécia

Vasco encaminha empréstimo de Garré para clube da GréciaMeia argentino estava fora dos planos da comissão técnica e treinava separado do elenco. Negócio prevê opção de compra
O Vasco encaminhou o empréstimo de Garré ao Aris Salônica, da Grécia. Dessa forma, a transferência será de um ano, com opção de compra por parte do clube grego, que arcará integralmente com os salários do jogador. A informação foi publicada primeiro pelo “Uol” e confirmada pelo Jogada10.
Os clubes já possuem um acerto verbal e agora trocam documentos para finalizar a transferência. A expectativa é de que Garré viaje para a Grécia até o final de semana para realizar exames médicos e assinar com o Aris Salônica. O Vasco já via com bons olhos a saída do jogador.
Garré estava treinando separado do elenco porque não está nos planos da comissão técnica. O Vasco já tinha comunicado ao estafe do argentino para procurar um novo clube. O Damac, da Arábia Saudita também tentou a contratação do meia-atacante, mas a negociação não evoluiu.
No Vasco desde o início do ano passado, Garré não conseguiu se firmar no clube. Dessa forma, foram apenas 22 jogos, nenhum gol e uma assistência. O Cruz-Maltino pagou cerca de R$ 15 milhões ao Krylya Sovetov, da Rússia.
