Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco encaminha empréstimo de Garré para clube da Grécia

Vasco encaminha empréstimo de Garré para clube da Grécia

Meia argentino estava fora dos planos da comissão técnica e treinava separado do elenco. Negócio prevê opção de compra
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Vasco encaminhou o empréstimo de Garré ao Aris Salônica, da Grécia. Dessa forma, a transferência será de um ano, com opção de compra por parte do clube grego, que arcará integralmente com os salários do jogador. A informação foi publicada primeiro pelo “Uol” e confirmada pelo Jogada10.

Os clubes já possuem um acerto verbal e agora trocam documentos para finalizar a transferência. A expectativa é de que Garré viaje para a Grécia até o final de semana para realizar exames médicos e assinar com o Aris Salônica. O Vasco já via com bons olhos a saída do jogador.

LEIA MAIS: Vasco recebe sondagens por David, e futuro do atacante é incerto no clube

Garré estava treinando separado do elenco porque não está nos planos da comissão técnica. O Vasco já tinha comunicado ao estafe do argentino para procurar um novo clube. O Damac, da Arábia Saudita também tentou a contratação do meia-atacante, mas a negociação não evoluiu.

No Vasco desde o início do ano passado, Garré não conseguiu se firmar no clube. Dessa forma, foram apenas 22 jogos, nenhum gol e uma assistência. O Cruz-Maltino pagou cerca de R$ 15 milhões ao Krylya Sovetov, da Rússia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar