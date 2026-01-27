Vasco anuncia Marino Hinestroza: “Sou um jogador que gosta de ganhar”Atacante ex-Atlético Nacional assina até 2029, pede para usar apenas o primeiro nome na camisa e chega com currículo de campeão
O Vasco confirmou oficialmente, na noite desta terça-feira (27), a chegada de seu terceiro reforço para a temporada 2026. O clube anunciou a contratação do atacante Marino Hinestroza, de 23 anos, que estava no Atlético Nacional, da Colômbia. O jogador assinou contrato válido por quatro temporadas, estendendo-se até dezembro de 2029. Vale destacar que, a pedido do próprio atleta, ele será chamado apenas de Marino, nome que estampará sua camisa.
Logo após o anúncio, Marino demonstrou personalidade e otimismo em suas primeiras declarações como jogador cruz-maltino. Segundo ele, a torcida pode esperar muita entrega e vontade de vencer:
“Sou um jogador que gosta de ganhar, podem esperar muito de mim. Estou muito confiante e acho que vai dar muito certo aqui. Já conheço o campeonato e estou pronto para mostrar meu nível”.
O Vasco, a Seleção Colombiana e a visibilidade para uma Copa do Mundo.
