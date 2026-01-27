Trio evolui em recuperação e se aproxima da volta ao Cruzeiro

Villalba, Matheus Henrique e Sinisterra devem virar opção para o técnico Tite em breve. Zagueiro pode ser relacionado para o Brasileiro

O Cruzeiro muda a chave após derrota no clássico contra o Atlético e mira o confronto diante do Botafogo. Nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, a Raposa estreia no Campeonato Brasileiro diante do Alvinegro carioca. Assim, o técnico Tite pode ter o retorno de três jogadores para as próximas rodadas: Lucas Villalba, Matheus Henrique e Luis Sinisterra.

Os três estão perto de voltar a ficar à disposição do treinador. Villalba sofreu lesão ligamentar no tornozelo em dezembro e participou dos dois treinos da semana em campo. Dessa maneira, é quem está mais perto de voltar a atuar. No ano passado, terminou a temporada como titular absoluto do técnico Leonardo Jardim.

Já Matheus Henrique recuperou-se de contratura muscular sofrida na primeira partida da temporada e ainda treina de forma parcial com os companheiros. Aliás, o meio-campista vem aumentando o período em campo e deve ficar disponível para Tite a partir da próxima semana.

Sinisterra faz trabalho especial para evitar lesões no Cruzeiro

Já Sinisterra teve edema muscular diante do Corinthians, no dia 14 de dezembro, e se apresentou para a temporada já recuperado. Contudo, o Cruzeiro optou por realizar trabalhos especiais com o atacante, para diminuir o número de lesões em 2026.

No início desta semana, Sinisterra fez trabalhos parciais com os companheiros, realizando um cronograma específico estipulado pelo departamento de saúde e performance, junto com o setor de fisioterapia. Assim, na próxima semana, ele completará um mês de pré-temporada.