Transferência de Wallace Yan do Flamengo para o Bragantino trava

Transferência de Wallace Yan do Flamengo para o Bragantino travaAo enviar proposta oficial, equipe de Bragança Paulista altera forma de pagamento, o que irrita a diretoria do Fla; entenda melhor
Apesar de já ter se despedido do Flamengo, o atacante Wallace Yan, de 20 anos, ainda não tem transferência concretizada para o Red Bull Bragantino. Isso ocorre, afinal, por conta da forma de pagamento da equipe de Bragança Paulista, o que atrasa o acerto entre as partes.
Segundo o “ge”, em publicação desta terça-feira (27/1), o Bragantino alterou a proposta no momento de colocá-la no papel e enviá-la ao Rubro-Negro, que não gostou da modificação. Os clubes, aliás, haviam acertado o valor da transferência: 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões no câmbio atual).
O Bragantino, porém, alterou e aumentou as datas das parcelas previamente acordadas com a diretoria carioca. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, não gostou da modificação, paralisando a transferência. Agora, as partes seguem conversando para destravar a negociação.
Wallace Yan, aliás, tem outros interessados em seu futebol, visto que perdeu espaço junto ao técnico Filipe Luís. Ele realizou 35 jogos pelo time profissional do Flamengo, marcando sete gols e contribuindo com cinco assistências. Ele foi um dos atletas que fizeram parte do elenco que disputou as primeiras rodadas do Carioca ao lado do time sub-20 do clube. Foi titular no empate em 1 a 1 com a Portuguesa, contribuindo com a assistência para o gol de Iago, além de começar jogando contra o Bangu, em derrota por 2 a 1.