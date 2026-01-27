Transferência de Wallace Yan do Flamengo para o Bragantino trava

Ao enviar proposta oficial, equipe de Bragança Paulista altera forma de pagamento, o que irrita a diretoria do Fla; entenda melhor / Crédito: Jogada 10

Apesar de já ter se despedido do Flamengo, o atacante Wallace Yan, de 20 anos, ainda não tem transferência concretizada para o Red Bull Bragantino. Isso ocorre, afinal, por conta da forma de pagamento da equipe de Bragança Paulista, o que atrasa o acerto entre as partes. Segundo o “ge”, em publicação desta terça-feira (27/1), o Bragantino alterou a proposta no momento de colocá-la no papel e enviá-la ao Rubro-Negro, que não gostou da modificação. Os clubes, aliás, haviam acertado o valor da transferência: 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões no câmbio atual).

LEIA MAIS: Flamengo divulga relacionados para estreia no Brasileirão