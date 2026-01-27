SBT anuncia primeiros patrocinadores em transmissões de jogos da Copa do Mundo

Entendimento da emissora e sua parceira, o canal N Sports, é que a Copa do Mundo representa a principal vitrine comercial em 2026 / Crédito: Jogada 10

O SBT divulgou os primeiros parceiros, que terão suas marcas expostas nas transmissões das partidas da Copa do Mundo de 2026. O grupo de comunicação da família Abravanel acertou parcerias comerciais com empresas dos mais diferentes ramos do mercado. Entre elas, a Friboi e Seara, além do McDonald’s, do setor alimentício. Completam a lista o aplicativo de hospedagem Airbnb, a empresa farmacêutica Haleon e a casa de apostas Esporte da Sorte. Essas foram as primeiras colaborações firmadas para o projeto do Mundial da emissora. Mas ainda há cotas em aberto e o SBT permanece com negociações em curso para vendê-las para outras empresas interessadas. O grupo de comunicação da família Abravanel adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo em uma parceria com outro canal, o N Sports. O custo:R$ 134 milhões.ganhando uma queda de braçocom a Record. Assim, com esse movimento, ambos os veículos de comunicação vão exibir 32 partidas do Mundial na TV aberta e na TV fechada, em canais parceiros. Inclusive, a equipe de transmissão contará com profissionais renomados como o narrador Galvão Bueno. Além do comentarista Mauro Beting, o repórtere André Hernan, além do ex-jogador Alexandre Pato (casado com Rebeca Abravael, uma das netas de Silvio Santos, o fundador do SBT).