SBT anuncia primeiros patrocinadores em transmissões de jogos da Copa do Mundo

SBT anuncia primeiros patrocinadores em transmissões de jogos da Copa do MundoEntendimento da emissora e sua parceira, o canal N Sports, é que a Copa do Mundo representa a principal vitrine comercial em 2026
O SBT divulgou os primeiros parceiros, que terão suas marcas expostas nas transmissões das partidas da Copa do Mundo de 2026. O grupo de comunicação da família Abravanel acertou parcerias comerciais com empresas dos mais diferentes ramos do mercado. Entre elas, a Friboi e Seara, além do McDonald’s, do setor alimentício. Completam a lista o aplicativo de hospedagem Airbnb, a empresa farmacêutica Haleon e a casa de apostas Esporte da Sorte. Essas foram as primeiras colaborações firmadas para o projeto do Mundial da emissora.
Mas ainda há cotas em aberto e o SBT permanece com negociações em curso para vendê-las para outras empresas interessadas. O grupo de comunicação da família Abravanel adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo em uma parceria com outro canal, o N Sports. O custo:R$ 134 milhões.ganhando uma queda de braçocom a Record. Assim, com esse movimento, ambos os veículos de comunicação vão exibir 32 partidas do Mundial na TV aberta e na TV fechada, em canais parceiros. Inclusive, a equipe de transmissão contará com profissionais renomados como o narrador Galvão Bueno. Além do comentarista Mauro Beting, o repórtere André Hernan, além do ex-jogador Alexandre Pato (casado com Rebeca Abravael, uma das netas de Silvio Santos, o fundador do SBT).
Etapa fundamental para o SBT
Marcos Kotait, diretor nacional de negócios multiplataforma do SBT, frisou que a divulgação dos parceiros é uma etapa crucial para o projeto para a Copa do Mundo de 2026. Além disso, classificou a fase de transmissão do Mundial como a principal vitrine que as emissoras terão à disposição em 2026.
“A presença destas primeiras marcas parceiras é mais um enorme passo na realização deste projeto tão grandioso e que já nos enche de orgulho e empolgação para entrega tão significativa, por se tratar da maior vitrine do ano na televisão. Alinhar estes parceiros ao lado de SBT e N Sports, com toda a relevância de uma Copa do Mundo, é também um complemento ao nosso compromisso de levar alegria e produtos de qualidade ao público brasileiro”, ressaltou o dirigente executivo.
O formato de transmissão, aliás, será o “simulcast”. No caso, o compartilhamento da mesma equipe nas exibições dos jogos, que envolve os compromissos da Seleção Brasileira. Assim, os espectadores terão a possibilidade de optar pela melhor plataforma para acessar e assistir às partidas na TV aberta e também na fechada.