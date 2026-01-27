Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

SBT anuncia primeiros patrocinadores em transmissões de jogos da Copa do Mundo

Entendimento da emissora e sua parceira, o canal N Sports, é que a Copa do Mundo representa a principal vitrine comercial em 2026
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

O SBT divulgou os primeiros parceiros, que terão suas marcas expostas nas transmissões das partidas da Copa do Mundo de 2026. O grupo de comunicação da família Abravanel acertou parcerias comerciais com empresas dos mais diferentes ramos do mercado. Entre elas, a Friboi e Seara, além do McDonald’s, do setor alimentício. Completam a lista o aplicativo de hospedagem Airbnb, a empresa farmacêutica Haleon e a casa de apostas Esporte da Sorte. Essas foram as primeiras colaborações firmadas para o projeto do Mundial da emissora. 

Mas ainda há cotas em aberto e o SBT permanece com negociações em curso para vendê-las para outras empresas interessadas. O grupo de comunicação da família Abravanel adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo em uma parceria com outro canal, o N Sports. O custo:R$ 134 milhões.ganhando uma queda de braçocom a Record.  Assim, com esse movimento, ambos os veículos de comunicação vão exibir 32 partidas do Mundial na TV aberta e na TV fechada, em canais parceiros. Inclusive, a equipe de transmissão contará com profissionais renomados como o narrador Galvão Bueno. Além do comentarista Mauro Beting, o repórtere André Hernan, além do ex-jogador Alexandre Pato (casado com Rebeca Abravael, uma das netas de Silvio Santos, o fundador do SBT).

Etapa fundamental para o SBT 

Marcos Kotait, diretor nacional de negócios multiplataforma do SBT, frisou que a divulgação dos parceiros é uma etapa crucial para o projeto para a Copa do Mundo de 2026. Além disso, classificou a fase de transmissão do Mundial como a principal vitrine que as emissoras terão à disposição em 2026. 

“A presença destas primeiras marcas parceiras é mais um enorme passo na realização deste projeto tão grandioso e que já nos enche de orgulho e empolgação para entrega tão significativa, por se tratar da maior vitrine do ano na televisão. Alinhar estes parceiros ao lado de SBT e N Sports, com toda a relevância de uma Copa do Mundo, é também um complemento ao nosso compromisso de levar alegria e produtos de qualidade ao público brasileiro”, ressaltou o dirigente executivo.

O formato de transmissão, aliás, será o “simulcast”. No caso, o compartilhamento da mesma equipe nas exibições dos jogos, que envolve os compromissos da Seleção Brasileira. Assim, os espectadores terão a possibilidade de optar pela melhor plataforma para acessar e assistir às partidas na TV aberta e também na fechada. 

