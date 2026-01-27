São Paulo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Brasileirão começa nesta quarta-feira (28/1) com direito a jogaço entre São Paulo e Flamengo, únicos jamais rebaixados; saiba tudo / Crédito: Jogada 10

O Brasileirão 2026 começa, enfim, nesta quarta-feira (28/1), com direito a oito jogos. O último, às 21h30 (de Brasília) – único neste horário – representa o retorno do atual campeão a campo. Afinal, o Flamengo visita o São Paulo, no Morumbis, pela rodada inaugural do torneio, conquistado pela nona vez pelo Rubro-Negro em 2025. Assim, saibamos como chegam os rivais, únicos clubes que jamais foram rebaixados na História do Brasileirão. Onde assistir O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, do GE TV pelo YouTube e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

LEIA MAIS: Mercado de terça (27): Rony perto de novo clube

Como chega o São Paulo O São Paulo chega pressionado para encarar o atual campeão brasileiro. São três derrotas nas cinco primeiras partidas da temporada, sendo dois reveses consecutivos, o que coloca o Tricolor na beira da zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. A equipe de Hernán Crespo, afinal, só venceu uma e surge na 14ª colocação, com os mesmos quatro pontos do Noroeste, time que abre o Z-2 do Paulistão. Crespo, aliás, segue sem contar com André Silva e Ryan Francisco, lesionados. Por outro lado, Lucas Moura, poupado na derrota para o Palmeiras, está de volta ao time e deve começar como titular. O volante Luan também volta a ficar à disposição do técnico argentino. Como chega o Flamengo Curiosamente, o Flamengo também vive com o fantasma do rebaixamento no estadual. Após optar por começar o Carioca com o time sub-20, mesmo com a redução de 11 para seis jogos na fase inicial, o Rubro-Negro tropeçou demais e já se vê em risco de não avançar às quartas de final. Atualmente, a equipe surge na quinta posição do Grupo B, com quatro pontos, e com um jogo a mais que os rivais. Dessa forma, não basta apenas vencer o Sampaio Corrêa na última rodada: terá de secar os rivais para não participar do “quadrangular da morte”.