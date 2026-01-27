São Paulo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragemBrasileirão começa nesta quarta-feira (28/1) com direito a jogaço entre São Paulo e Flamengo, únicos jamais rebaixados; saiba tudo
O Brasileirão 2026 começa, enfim, nesta quarta-feira (28/1), com direito a oito jogos. O último, às 21h30 (de Brasília) – único neste horário – representa o retorno do atual campeão a campo. Afinal, o Flamengo visita o São Paulo, no Morumbis, pela rodada inaugural do torneio, conquistado pela nona vez pelo Rubro-Negro em 2025. Assim, saibamos como chegam os rivais, únicos clubes que jamais foram rebaixados na História do Brasileirão.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, do GE TV pelo YouTube e do Premiere no sistema de Pay-per-view.
Como chega o São Paulo
O São Paulo chega pressionado para encarar o atual campeão brasileiro. São três derrotas nas cinco primeiras partidas da temporada, sendo dois reveses consecutivos, o que coloca o Tricolor na beira da zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. A equipe de Hernán Crespo, afinal, só venceu uma e surge na 14ª colocação, com os mesmos quatro pontos do Noroeste, time que abre o Z-2 do Paulistão.
Crespo, aliás, segue sem contar com André Silva e Ryan Francisco, lesionados. Por outro lado, Lucas Moura, poupado na derrota para o Palmeiras, está de volta ao time e deve começar como titular. O volante Luan também volta a ficar à disposição do técnico argentino.
Como chega o Flamengo
Curiosamente, o Flamengo também vive com o fantasma do rebaixamento no estadual. Após optar por começar o Carioca com o time sub-20, mesmo com a redução de 11 para seis jogos na fase inicial, o Rubro-Negro tropeçou demais e já se vê em risco de não avançar às quartas de final. Atualmente, a equipe surge na quinta posição do Grupo B, com quatro pontos, e com um jogo a mais que os rivais. Dessa forma, não basta apenas vencer o Sampaio Corrêa na última rodada: terá de secar os rivais para não participar do “quadrangular da morte”.
Mas, para enfrentar o São Paulo, a “cavalaria” está quase toda à disposição de Filipe Luís. Estreando seus titulares aos poucos, o Flamengo levará três novos atletas para São Paulo. São os casos de Jorginho, de Arrascaeta e Ayrton Lucas. No entanto, Danilo e Nico De la Cruz seguem fora. Já Luiz Araújo, ex-São Paulo, fica no Rio de Janeiro por controle de carga após sentir dores musculares na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no domingo (25/1).
SÃO PAULO x FLAMENGO
Campeonato Brasileiro – 1ª rodada
Data e horário: 28/1/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Bosshardt); Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura e Ferreira; Calleri. Técnico: Hernán Crespo.
FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e de Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
