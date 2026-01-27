Santos encaminha a contratação do atacante Rony, do Atlético-MG

Atacante deve assinar por três anos e chegar à Vila Belmiro ainda nesta semana. Jogador já se despediu do Galo / Crédito: Jogada 10

O Santos deu passos importantes nas últimas horas para acertar a contratação do atacante Rony, atualmente no Atlético-MG. O clube avançou nas tratativas e encaminhou um acordo que pode ser fechado nos próximos dias, restando apenas ajustes finais entre as partes envolvidas. A negociação está avaliada em cerca de 3 milhões de euros, aproximadamente R$ 18 milhões, além de bônus previstos por metas esportivas. O contrato com o jogador, de 30 anos, já está previamente alinhado e terá duração de três temporadas.

Apesar do avanço, a diretoria santista mantém cautela por conta da concorrência recente no mercado. O Corinthians, por exemplo, chegou a admitir publicamente que monitora a situação do atacante, o que fez o Peixe acelerar as conversas para evitar uma reviravolta.

O acerto ganhou força após uma reunião realizada na noite de segunda-feira, em Belém, no Pará, entre o diretor de futebol Alexandre Mattos e Hércules Júnior, representante de Rony. O encontro foi decisivo para alinhar valores e o tempo de contrato. A expectativa é que o atacante se despeça dos companheiros do Atlético-MG ainda nesta terça-feira (27/1). Assim, viaje para Santos até sexta-feira (30/1) para dar sequência aos trâmites finais, como exames médicos e assinatura do vínculo. Rony, inclusive, não deve estar entre os relacionados pelo técnico Jorge Sampaoli para a estreia do Galo no Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (28/1), às 19h, na Arena MRV. O que reforça o avanço da negociação.