Sampaio vence o Maricá e dá uma ajudinha ao Flamengo

Sampaio vence o Maricá e dá uma ajudinha ao FlamengoAo fazer 1 a 0, fora, o time larga a lanterna do Grupo A do Carioca e entra na zona de classificação. Maricá não ultrapassa o Fla no Grupo B
O Sampaio Corrêa conseguiu um resultado excepcional na tarde desta terça-feira, pela quinta e penúltima rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Foi até o Estádio João Saldanha, em Maricá, e venceu o jogo por 1 a 0, gol de Gabriel Agu. Este resultado é muito bom para o Sampaio e também para o Flamengo. Afinal, ao triunfar fora de casa, o time larga a lanterna do Grupo A, chegando aos seis pontos, dentro da zona de classificação para a próxima fase do Carioca.
Já para o Maricá, que parou nos três pontos, em situação complicada, pois segue em último no Grupo B. O Flamengo é o quinto colocado do B, com quatro pontos. Vale lembrar: o Rubro-Negro precisa terminar à frente de dois rivais de grupo para se classificar à fase decisiva e não ter de disputar o quadrangular contra o rebaixamento.
Como foi a vitória do Sampaio Corrêa
O primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes finalizando bastante (Maricá 9 a 7), e o time da casa sempre perigoso em cabeçadas de Octávio, duas delas rebatendo na trave, além de um chute de Demilson. Mas foi o Sampaio quem saiu na frente. Aos 31 minutos, Gabriel recebeu na área um passe de Jaboleli e finalizou para marcar o gol da vitória.
No segundo tempo, o Sampaio jogou de forma mais recuada, apostando nos contra-ataques. O jogo ganhou em emoção depois do tempo técnico, com três bolas na trave. Aos 30 minutos, um belo chute de Rodrigo Andrade, para o Sampaio, morreu no travessão. No minuto seguinte, outra na trave do Maricá: Marreta arriscou de fora da área, a bola bateu no travessão, quicou na linha e voltou para as mãos do goleiro Yuri Duarte. Aos 40 minutos, foi a vez do Maricá responder novamente, com mais uma bola na trave após chute de Zé Carlos, aumentando a frustração da equipe da casa.
