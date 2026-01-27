Sampaio vence o Maricá e dá uma ajudinha ao Flamengo

Ao fazer 1 a 0, fora, o time larga a lanterna do Grupo A do Carioca e entra na zona de classificação. Maricá não ultrapassa o Fla no Grupo B

O Sampaio Corrêa conseguiu um resultado excepcional na tarde desta terça-feira, pela quinta e penúltima rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Foi até o Estádio João Saldanha, em Maricá, e venceu o jogo por 1 a 0, gol de Gabriel Agu. Este resultado é muito bom para o Sampaio e também para o Flamengo. Afinal, ao triunfar fora de casa, o time larga a lanterna do Grupo A, chegando aos seis pontos, dentro da zona de classificação para a próxima fase do Carioca.

Já para o Maricá, que parou nos três pontos, em situação complicada, pois segue em último no Grupo B. O Flamengo é o quinto colocado do B, com quatro pontos. Vale lembrar: o Rubro-Negro precisa terminar à frente de dois rivais de grupo para se classificar à fase decisiva e não ter de disputar o quadrangular contra o rebaixamento.