Saiba quem são os árbitros profissionais escolhidos pela CBF

A CBF anunciou, nesta terça-feira (27), o programa de profissionalização de arbitragem para esta temporada. Neste sentido, a entidade definiu a lista dos 72 árbitros que farão parte do primeiro grupo de profissionais. A lista, aliás, tem 20 árbitros centrais, 40 assistentes e mais 12 árbitros de vídeo (VAR).
O ponto de partida foram os árbitros e assistentes que já fazem parte do quadro da Fifa. Além disso, a CBF ainda acrescentou nomes que se destacaram nas últimas duas edições do Brasileirão, considerando número de escalas e um ranking de desempenho adotado internamente pela comissão de arbitragem.
Wilton Pereira Sampaio, Raphael Claus e Ramon Abatti Abel, pré-selecionados para Copa do Mundo, estão na lista da CBF. Além deles, Braulio da Silva Machado chegou a virar VAR, mas voltou a fazer parte do quadro de campo.
A CBF, aliás, vai investir cerca de R$ 195 milhões para o desenvolvimento e profissionalização dos árbitros no biênio 2026/2027. O início, portanto, será a partir de 1º de março. Os contratos com os árbitros terão assinatura ao longo do mês de fevereiro e com duração até o final de cada ano. Mesmo com a assinatura, pelo menos dois árbitros serão rebaixados e outros serão promovidos.
Veja a lista da arbitragem
20 Árbitros Centrais
Alex Stefano, Anderson Daronco, Braulio Machado, Bruno Arleu, Davi Lacerda, Edina Batista, Felipe Lima, Flávio Souza, Jonathan Pinheiro, Lucas Casagrande, Lucas Torezin, Matheus Candançan, Paulo Zanovelli, Rafael Klein, Ramon Abatti, Raphael Claus, Rodrigo Pereira, Savio Sampaio, Wagner Magalhães e Wilton Sampaio.
40 Assistentes
Alessandro Matos (CBF), Alex Ang (FIFA), Alex Dos Santos (CBF), Alex Tomé (CBF), Andrey Freitas (CBF), Anne Kesy (FIFA), Brigida Cirilo (FIFA), Bruno Boschilia (FIFA), Bruno Pires (FIFA), Celso Silva (CBF), Cipriano Silva (CBF), Daniela Coutinho (FIFA), Danilo Manis (FIFA), Douglas Pagung (CBF), Eduardo Cruz (CBF), Evandro Lima (CBF), Fabrini Bevilaqua (FIFA), Felipe Alan (CBF), Fernanda Kruger (FIFA), Fernanda Nandrea (FIFA), Francisco Bezerra (CBF), Gizeli Casaril (FIFA), Guilherme Camilo (FIFA), Joverton Lima (CBF), Leila Naiara (FIFA), Leone Rocha (CBF), Luanderson Lima (FIFA), Luiz Regazone (CBF), Maira Mastella (FIFA), Michael Stanislau (CBF), Nailton Junior (FIFA), Neuza Back (FIFA), Rafael Alves (FIFA), Rafael Trombeta (CBF), Rodrigo Correa (FIFA), Schumacher Gomes (CBF), Thiaggo Labes (CBF), Thiago Farinha (CBF), Tiago Diel (CBF) e Victor Imazu (FIFA).
12 do VAR
Caio Max, Charly Wendy, Daiane Muniz, Daniel Bins, Diego Lopez, Marco Fazekas, Pablo Ramon, Rodolpho Tolski, Rodrigo Dalonso, Rodrigo Guarizo, Rodrigo Sá e Wagner Reway.
