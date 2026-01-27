Saiba quem são os árbitros profissionais escolhidos pela CBF

A CBF anunciou, nesta terça-feira (27), o programa de profissionalização de arbitragem para esta temporada. Neste sentido, a entidade definiu a lista dos 72 árbitros que farão parte do primeiro grupo de profissionais. A lista, aliás, tem 20 árbitros centrais, 40 assistentes e mais 12 árbitros de vídeo (VAR).

O ponto de partida foram os árbitros e assistentes que já fazem parte do quadro da Fifa. Além disso, a CBF ainda acrescentou nomes que se destacaram nas últimas duas edições do Brasileirão, considerando número de escalas e um ranking de desempenho adotado internamente pela comissão de arbitragem.