River Plate anuncia reforma para estádio ultrapassar 100 mil lugares

River Plate anuncia reforma para estádio ultrapassar 100 mil lugaresProjeto prevê três anos para a conclusão das obras em estádio de Buenos Aires
O maior estádio em capacidade total da América do Sul, o Mâs Monumental, vai se tornar ainda mais suntuoso. Ao menos, de acordo com informação divulgada nesta terça-feira (27), pelo próprio River Plate.
O responsável por dar maiores detalhes sobre o projeto foi o presidente riverista, Stefano di Carlo, em entrevista coletiva. Projeto esse, por sinal, que foi um dos seus principais argumentos na campanha eleitoral a qual venceu em novembro do ano passado.
“Trata-se de uma estrutura perimetral de colunas que sustentará uma arquibancada 360 que compreenderá 16 mil novos lugares, assentos que serão adquiridos inteiramente em vermelho e branco para formar uma grande bandeira 360 no alto”, detalhou o mandatário.
Além dos novos lugares que elevam a capacidade atual de 83 mil para 101 mil espectadores, o projeto compreende a construção de uma cobertura que compreende toda a área de arquibancada. Desse modo, a ideia é que apenas a área do gramado fique descoberta, privilegiando questões como a incidência natural de sol, por exemplo.
Dentro do planejamento estruturado pela diretoria do River Plate, a ideia é passar pelo ciclo de três anos de obra, à partir do próximo mês de maio, sem prejuízo de mando. Para isso, a representação argentina estima que o investimento total nas obras vai rondar a casa dos 100 milhões de dólares, equivalente a R$ 523,8 milhões na cotação atual.
