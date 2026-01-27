Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

River Plate anuncia reforma para estádio ultrapassar 100 mil lugares

Projeto prevê três anos para a conclusão das obras em estádio de Buenos Aires
O maior estádio em capacidade total da América do Sul, o Mâs Monumental, vai se tornar ainda mais suntuoso. Ao menos, de acordo com informação divulgada nesta terça-feira (27), pelo próprio River Plate.

O responsável por dar maiores detalhes sobre o projeto foi o presidente riverista, Stefano di Carlo, em entrevista coletiva. Projeto esse, por sinal, que foi um dos seus principais argumentos na campanha eleitoral a qual venceu em novembro do ano passado.

“Trata-se de uma estrutura perimetral de colunas que sustentará uma arquibancada 360 que compreenderá 16 mil novos lugares, assentos que serão adquiridos inteiramente em vermelho e branco para formar uma grande bandeira 360 no alto”, detalhou o mandatário.

Além dos novos lugares que elevam a capacidade atual de 83 mil para 101 mil espectadores, o projeto compreende a construção de uma cobertura que compreende toda a área de arquibancada. Desse modo, a ideia é que apenas a área do gramado fique descoberta, privilegiando questões como a incidência natural de sol, por exemplo.

Dentro do planejamento estruturado pela diretoria do River Plate, a ideia é passar pelo ciclo de três anos de obra, à partir do próximo mês de maio, sem prejuízo de mando. Para isso, a representação argentina estima que o investimento total nas obras vai rondar a casa dos 100 milhões de dólares, equivalente a R$ 523,8 milhões na cotação atual.


