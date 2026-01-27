River Plate anuncia reforma para estádio ultrapassar 100 mil lugares

Projeto prevê três anos para a conclusão das obras em estádio de Buenos Aires / Crédito: Jogada 10

O maior estádio em capacidade total da América do Sul, o Mâs Monumental, vai se tornar ainda mais suntuoso. Ao menos, de acordo com informação divulgada nesta terça-feira (27), pelo próprio River Plate. O responsável por dar maiores detalhes sobre o projeto foi o presidente riverista, Stefano di Carlo, em entrevista coletiva. Projeto esse, por sinal, que foi um dos seus principais argumentos na campanha eleitoral a qual venceu em novembro do ano passado.

“Trata-se de uma estrutura perimetral de colunas que sustentará uma arquibancada 360 que compreenderá 16 mil novos lugares, assentos que serão adquiridos inteiramente em vermelho e branco para formar uma grande bandeira 360 no alto”, detalhou o mandatário.