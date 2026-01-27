Reforço do Fluminense, Savarino passa por blitz da Lei Seca e caso ganha repercussão

Reforço do Fluminense, Savarino passa por blitz da Lei Seca e caso ganha repercussãoJogador foi submetido ao teste do bafômetro em autuação no Rio de Janeiro na noite dessa segunda-feira (27)
Principal reforço do Fluminense para temporada, o meia Savarino entrou no noticiário extracampo na noite da última segunda-feira (26), após agentes da Lei Seca o abordarem em uma blitz no Rio de Janeiro. O episódio ganhou repercussão depois de um flagrante publicado nas redes sociais, às vésperas da provável estreia do meia pelo Tricolor.
No registro gravado e divulgado pelo Jornal dos Sports é possível ver o meia realizando o teste do bafômetro ainda no local da blitz. Os agentes o liberaram logo na sequência, sem qualquer ou registro de irregularidade, visto que o resultado não apontou qualquer infração às leis de trânsito.
A liberação sem qualquer desdobramento legal não inibiu a forte repercussão nas redes sociais, sobretudo pela curiosidade em torno do episódio. Internautas comentaram principalmente a reação do venezuelano durante a abordagem e no momento do teste, destacando a postura do atleta.
Savarino sendo parado na blitz da Lei Seca na noite de hoje, no Rio de Janeiro. Tudo correu bem, e o novo reforço do Fluminense foi liberado.
