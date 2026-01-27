RB Bragantino anuncia a contratação de Rodriguinho, ex-São Paulo

Meia foi anunciado pelo Massa Bruta nesta terça-feira (27/1) e não veste mais a camisa do Tricolor / Crédito: Jogada 10

O Red Bull Bragantino oficializou, na manhã desta terça-feira (27/1), a chegada do meia Rodriguinho, que estava no São Paulo. Aos 21 anos, o jogador assinou contrato de longa duração com o clube de Bragança Paulista, válido até o fim de 2030, e já iniciou os trabalhos com o novo elenco. Para concretizar a negociação, o Bragantino adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta por 3 milhões de dólares (R$15,7 milhões), sendo 2,5 milhões pagos à vista e outros 500 mil previstos para janeiro de 2027. O São Paulo manteve 20% de participação em uma futura venda, além da possibilidade de receber valores adicionais atrelados a metas esportivas individuais de Rodriguinho e ao desempenho coletivo do Massa Bruta.

Após o anúncio, o meia demonstrou entusiasmo com o novo desafio e destacou o ambiente do clube como fator determinante para a escolha.

“É um clube que acompanho muito, sempre vi com bons olhos. Acho que é um lugar muito bom para o desenvolvimento de um atleta. Venho para contribuir com meus companheiros. Minha expectativa é muito boa. Estou muito feliz de estar aqui. Não vejo a hora de entrar em campo e pode ajudar”, disse Rodriguinho, ao site oficial do Bragantino. Passagem de Rodriguinho no São Paulo Revelado pelo São Paulo, Rodriguinho teve em 2025 o ano com maior sequência desde que subiu ao profissional. Ao todo, disputou 28 partidas, sendo titular em 13 oportunidades, marcou um gol, diante do Náutico, e distribuiu duas assistências. Apesar da maior presença em campo, o jogador lidou com problemas físicos, especialmente dores recorrentes no joelho direito ao longo da temporada. No fim do ano passado, o São Paulo chegou a cogitar a inclusão do meia em uma negociação mais ampla com o Botafogo, mas as tratativas não avançaram após a negativa de alguns atletas do clube carioca em se transferirem para o Morumbi.