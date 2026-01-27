PSG x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragem

PSG e Newcastle fazem um jogo decisivo nesta quarta-feira, 28/1, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O duelo será no Parc des Princes, em Paris, casa do atual campeão da Champions e do Intercontinental. Ambos estão com 13 pontos, e quem vencer se classificará diretamente para as oitavas de final, pois apenas uma hecatombe tiraria a equipe vencedora este jogo do G-8. Mas quem perder ou se o duelo terminar empatado irá para a repescagem (do 9º ao 16º lugares). Isso ocorre porque do PSG (sexto) e Newcastle (sétimo) até a Atalanta (13º), todos estão com 13 pontos. Enfim, qualquer tropeço pode tirar uma equipe do G-8.

Onde assistir O canal HBO Max transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o PSG A lista de ausências importantes no PSG é grande. Primeiramente, a começar pelos flancos da defesa: o melhor lateral direito do mundo, Hakimi, não voltou 100% da Copa Africana, quando defendeu o Marrocos, e por isso está fora, assim como Nuno Mendes, que é considerado um dos melhores laterais-esquerdos do momento no futebol mundial. Além disso, no meio-campo, Fabian Ruiz e Ruben Neves também estão fora. Felizmente, o elenco do PSG é repleto de estrelas, e os substitutos são confiáveis, como os laterais Zaire-Emery e Lucas Hernández, bem como os meias Mayuku e Mbaye. Por fim, na frente, a cavalaria joga: o melhor do mundo, Dembélé, além de Doue e Kvaratskhelia, com Gonçalo Ramos no banco. “Estamos animados e confiantes. A Champions é uma competição que gostamos de jogar e, em casa, espero um bom resultado diante de um adversário duro”, disse o treinador Luis Enrique em entrevista coletiva Como chega o Newcastle O Newcastle não contará com um de seus principais jogadores, Joelinton. O brasileiro foi vetado pelos médicos com lesão muscular. E há risco de que o principal jogador do time, o também brasileiro Bruno Guimarães, não vá a campo, pois ainda sente torção no tornozelo. Ele dificilmente se recuperará a tempo e, caso consiga, iria, no máximo, para o banco, algo que a imprensa inglesa considera improvável. Outro desfalque é Livramento, vetado pelo departamento médico. As ausências dos brasileiros fizeram o técnico Eddie Howe lamentar.

“Infelizmente, Joelinton não vai jogar a partida, ele fez uma ressonância. Não achamos que seja uma lesão grave, mas acreditamos que ele ficará fora por algumas semanas. Ele vai perder alguns jogos. Nosso outro brasileiro, Bruno, está conosco, e saberemos mais nas próximas horas” Quanto à dificuldade que é enfrentar um dos melhores times do mundo, fora de casa, valendo vaga às oitavas da Champions Howe disse: “Quanto maior o jogo, maior o desafio, e mais você precisa se superar. Foram feitas várias perguntas sobre nosso desempenho fora de casa, sobre lidar com pressão e ser resiliente. Este será um jogo realmente bom para tentar responder a algumas dessas questões”