Pressão aumenta no Santos, mas diretoria reafirma respaldo a Vojvoda

O início irregular do Santos na temporada de 2026 acendeu o sinal de alerta no Campeonato Paulista e colocou o trabalho de Juan Pablo Vojvoda em xeque. Afinal, são quatro partidas sem vitória, apenas um triunfo em cinco jogos e uma classificação ameaçada no estadual. Ainda assim, a diretoria garante que o treinador segue com respaldo interno. O Peixe entra em campo nesta quarta-feira (28), às 20h, para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense, na Arena Condá, em um ambiente de desconfiança. Três dias depois, enfrenta o São Paulo, em clássico decisivo pelo Paulistão, no Morumbis, às 20h30.

A sequência sem vitórias desde o duelo de estreia contra o Novorizontino gerou vaias no último domingo e intensificou as críticas à diretoria. O presidente Marcelo Teixeira, inclusive, foi alvo de protestos da torcida durante a partida realizada na Neo Química Arena.

Apesar do cenário de pressão, o mandatário santista reforçou publicamente a confiança no trabalho do treinador argentino e assumiu responsabilidade pelo momento da equipe. Para Teixeira, o contexto de reformulação exige tempo antes de cobranças mais duras por resultados. “A confiança é total no trabalho do Juan. Eu disse isso no final do ano. Conversei com vocês também neste ano de 2026: o trabalho do treinador é um trabalho que requer tempo, e ele está há seis meses no Santos”, afirmou o presidente. Técnico ainda vive processo de reformulação Vojvoda chegou ao clube no ano passado com a missão de evitar o rebaixamento e comandou um processo profundo de reformulação. Mais de 20 jogadores deixaram o elenco, enquanto 11 reforços chegaram ao longo da temporada.