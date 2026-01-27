Palmeiras ganha um desfalque de última hora para enfrentar o Atlético

Palmeiras ganha um desfalque de última hora para enfrentar o AtléticoFelipe Anderson sentiu um incômodo no joelho e passou por exames. Apesar de não ter lesão, ele será preservado pela comissão técnica
O Palmeiras ganhou um desfalque de última hora para a estreia no Brasileirão diante do Atlético, às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (28), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O meia Felipe Anderson sentiu um incômodo no joelho durante o treino desta terça (27) e passou por exames, que descartaram lesão. Contudo, por precaução, ele ficará em São Paulo e não viaja a Minas Gerais.
Felipe Anderson havia retornado recentemente de lesão, após iniciar a temporada em transição física por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida ainda em 2025.
Além do meia, outros três jogadores também desfalcam o Palmeiras contra o Galo. O atacante Paulinho, ainda na fisioterapia, e Lucas Evangelista e Figueiredo, que iniciaram nesta terça a transição física, também não têm condições de jogar.
Os atletas do Palmeiras iniciaram as atividades desta terça com a ativação no centro de excelência. Em seguida, foram a campo e aprimoraram construção de jogadas, marcações e movimentações específicas. A comissão técnica comandou ainda treinos técnicos em espaço reduzido.
A única dúvida no time do Palmeiras fica por conta do aproveitamento de Vitor Roque como titular. Aliás, no clássico diante do São Paulo, ele iniciou no banco de reservas.
Dessa maneira, um possível Palmeiras para enfrentar o Atlético tem: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Allan, Vitor Roque (Sosa) e Flaco López.
