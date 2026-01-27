Palmeiras ganha um desfalque de última hora para enfrentar o Atlético

Felipe Anderson sentiu um incômodo no joelho e passou por exames. Apesar de não ter lesão, ele será preservado pela comissão técnica / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras ganhou um desfalque de última hora para a estreia no Brasileirão diante do Atlético, às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (28), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O meia Felipe Anderson sentiu um incômodo no joelho durante o treino desta terça (27) e passou por exames, que descartaram lesão. Contudo, por precaução, ele ficará em São Paulo e não viaja a Minas Gerais. LEIA MAIS: Palmeiras exerce opção de compra e garante Larson até 2030

Felipe Anderson havia retornado recentemente de lesão, após iniciar a temporada em transição física por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida ainda em 2025.

Além do meia, outros três jogadores também desfalcam o Palmeiras contra o Galo. O atacante Paulinho, ainda na fisioterapia, e Lucas Evangelista e Figueiredo, que iniciaram nesta terça a transição física, também não têm condições de jogar. Os atletas do Palmeiras iniciaram as atividades desta terça com a ativação no centro de excelência. Em seguida, foram a campo e aprimoraram construção de jogadas, marcações e movimentações específicas. A comissão técnica comandou ainda treinos técnicos em espaço reduzido. A única dúvida no time do Palmeiras fica por conta do aproveitamento de Vitor Roque como titular. Aliás, no clássico diante do São Paulo, ele iniciou no banco de reservas.