Palmeiras exerce opção de compra e garante Larson até 2030

Destaque da base, meio-campista de 20 anos pertencia ao Goiás, mas foi adquirido em definitivo pelo Verdão / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras decidiu apostar de vez em Larson. O clube exerceu a opção de compra que possuía junto ao Goiás e acertou a permanência definitiva do meio-campista até o fim de 2030. O investimento gira em torno de R$ 4 milhões. Aos 20 anos, Larson já vinha sendo integrado ao elenco principal e passou a figurar com frequência nos planos da comissão técnica liderada por Abel Ferreira. Entretanto, o bom desempenho acelerou o processo de efetivação do contrato e consolidou a trajetória ascendente do jogador no clube.

Antes de chegar ao Palmeiras, Larson passou por avaliações em Internacional e Flamengo, iniciou a carreira no Brasil de Pelotas e ganhou projeção nacional atuando pelo sub-20 do Goiás. Contudo, foi justamente esse desempenho que abriu as portas para a transferência ao Verdão, onde rapidamente conseguiu chamar atenção.

A virada na carreira aconteceu no fim de 2025, quando Abel Ferreira decidiu observá-lo mais de perto. Ainda na temporada passada, o jovem entrou em campo duas vezes pelo time principal: saiu do banco contra o Santos, em novembro, e foi titular diante do Ceará, em dezembro. Figurinha carimbada no clube Em 2026, as oportunidades aumentaram. Larson começou como titular diante da Portuguesa, quando deu a assistência para o gol da vitória, entrou ainda no primeiro tempo contra o Santos e voltou a iniciar a partida no empate com o Novorizontino. Assim, empolgado com o momento, o meio-campista destacou o caminho percorrido desde a chegada ao clube. “Estou muito feliz, é um sonho. Quando vim para o Palmeiras, eu sabia que seria um desafio enorme. Vim para o Sub-20 e dei sequência no que eu tinha em mente para chegar ao time profissional. Sabia que seria muito difícil e batalhei muito para viver o que estou vivendo hoje. Agora, mais do que nunca, é pés no chão e seguir trabalhando e evoluindo”, afirmou o atacante.

A passagem pelo sub-20 foi determinante para a adaptação. Afinal, em 2025, Larson disputou 32 partidas, marcou três gols e foi campeão brasileiro da categoria, trajetória que facilitou a transição ao elenco principal. Além disso, o convívio diário com jogadores experientes também marcou o jovem atleta, que destacou o ambiente interno como fator essencial para sua evolução. “Conviver com esses caras é a realização de um sonho. Quando cheguei, parecia meio distante, mas, quando eu passei a viver e a gerar expectativas, eu foquei ainda mais. Nos meus primeiros treinos no profissional, meu olho brilhava por estar ao lado de caras que eu nunca imaginei estar junto, convivendo e aprendendo. Está sendo tudo maravilhoso. Sempre tive uma facilidade para me adaptar e aqui no profissional foi ainda mais fácil porque o grupo é muito bom, isso ajuda muito”, completou.