Organizada do Lyon divulga carta contra presença de Textor em reunião

Grupo de torcedores chama big boss de "falso cowboy" e cita até o Botafogo em manifesto contra o Godfather. Saiba mais!

Apesar de ser afastado pela Eagle Football e não estar mais na gestão do Lyon, Textor ainda permanece como um dos acionistas do clube justamente por ser sócio majoritário da holding que controla o Lyon e o Botafogo.

Boa parte da torcida do Lyon não quer ver John Textor nem pintado de ouro. Nesta terça-feira (27), uma organizada divulgou, então, uma carta contra a presença do empresário norte-americano em uma assembleia do clube francês. O encontro acontece nesta quarta (28), no Groupama Stadium.

“Mesmo com a atual gestão trabalhando para reverter a situação, a ideia de ver o homem que quase arruinou nosso clube desfilando por lá (Assembleia Geral) é insuportável. John Textor e a Eagle devem ficar o mais longe possível do nosso clube. Mais uma vez, o modelo multiclubes dele é completamente contrário aos valores que defendemos, ainda mais quando promovido por um vigarista como esse.

Botafogo aparece em manifesto contra Textor

O texto também cita o momento desfavorável de Textor no Botafogo e a crise financeira do Mais Tradicional. O Godfather, principalmente por conta do transfer ban, encontra uma resistência que não era comum nos dois últimos anos de SAF.

“Dado o seu histórico, é bem possível que ele ouse vir, mesmo estando encurralado no Botafogo e aguardando julgamento na Inglaterra contra um fundo de investimento americano ao qual, adivinhem só… Ele supostamente deve muito dinheiro. Caso ele venha a estar presente, é dever e honra de todo acionista informá-lo de que seu lugar não é, e nunca foi, aqui”, acrescenta o grupo de torcedores do Lyon.