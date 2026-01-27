Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Organizada do Lyon divulga carta contra presença de Textor em reunião

Grupo de torcedores chama big boss de "falso cowboy" e cita até o Botafogo em manifesto contra o Godfather. Saiba mais!
Boa parte da torcida do Lyon não quer ver John Textor nem pintado de ouro. Nesta terça-feira (27), uma organizada divulgou, então, uma carta contra a presença do empresário norte-americano em uma assembleia do clube francês. O encontro acontece nesta quarta (28), no Groupama Stadium.

Apesar de ser afastado pela Eagle Football e não estar mais na gestão do Lyon, Textor ainda permanece como um dos acionistas do clube justamente por ser sócio majoritário da holding que controla o Lyon e o Botafogo.

No documento, a organizada chama Textor de “falso cowboy”.

“Mesmo com a atual gestão trabalhando para reverter a situação, a ideia de ver o homem que quase arruinou nosso clube desfilando por lá (Assembleia Geral) é insuportável. John Textor e a Eagle devem ficar o mais longe possível do nosso clube. Mais uma vez, o modelo multiclubes dele é completamente contrário aos valores que defendemos, ainda mais quando promovido por um vigarista como esse.

Botafogo aparece em manifesto contra Textor

O texto também cita o momento desfavorável de Textor no Botafogo e a crise financeira do Mais Tradicional. O Godfather, principalmente por conta do transfer ban, encontra uma resistência que não era comum nos dois últimos anos de SAF.

“Dado o seu histórico, é bem possível que ele ouse vir, mesmo estando encurralado no Botafogo e aguardando julgamento na Inglaterra contra um fundo de investimento americano ao qual, adivinhem só… Ele supostamente deve muito dinheiro. Caso ele venha a estar presente, é dever e honra de todo acionista informá-lo de que seu lugar não é, e nunca foi, aqui”, acrescenta o grupo de torcedores do Lyon.

Texto, após a reunião na França, prometeu estar no Estádio Nilton Santos, na quinta-feira (29), na partida entre Botafogo e Cruzeiro, às 21h30 (horário de Brasília), pela rodada 1 desta edição do Campeonato Brasileiro.

