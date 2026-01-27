Nonato projeta estreia do Fluminense no Brasileirão: “Sabemos da nossa força”

Volante destaca força do Tricolor dentro do Maracanã, onde enfrenta o Grêmio nesta quarta, pela primeira rodada da competição / Crédito: Jogada 10

Nonato destacou a força do Fluminense no Maracanã para a estreia do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (28). O Tricolor das Laranjeiras encara o Grêmio, às 19h30, pela primeira rodada da competição. O volante relembra campanha da temporada passada dentro de casa. “Fizemos uma grande campanha no ano passado e encerramos o Brasileirão como um dos melhores mandantes da competição. Sabemos da nossa força, da nossa capacidade e que somos muito poderosos junto da torcida tricolor. Estamos confiantes de que podemos construir um bom resultado nesta primeira rodada e começar bem o Brasileirão”, disse o jogador.

E o volante está certo em falar em domínio tricolor no Maracanã. Ao longo de 2025, o Fluminense atuou 38 vezes no estádio, somando 71.05% de aproveitamento, com 25 vitórias, seis empates e sete derrotas. A equipe marcou 60 gols e foi vazada em 23 oportunidades. Como mandante, o Tricolor, portanto, acumulou 25 vitórias, cinco empates e apenas quatro derrotas em 34 partidas.