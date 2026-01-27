Napoli x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam pela última rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Napoli e Chelsea farão um dos duelos mais aguardados da última rodada da fase de liga da Champions 2025/26. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, e precisam da vitória para conquistarem seus objetivos na principal competição de clubes do futebol europeu. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming). Como chega o Napoli Atual campeão italiano, o Napoli soma oito pontos e aparece na 25ª posição, sem chances de classificação direta para as oitavas de final. Ainda assim, uma vitória simples é suficiente para garantir o time na repescagem da competição. Contudo, o momento atual da equipe não é positivo. Isto porque o Napoli vem de uma dura derrota por 3 a 0 para a Juventus no Italiano, que complicou o clube na briga pelo bicampeonato. Foi a segunda partida consecutiva sem vitória do time na temporada, depois do empate fora de casa contra o Copenhagen, na 7ª rodada da fase de liga da Champions. Além disso, nas últimas cinco rodadas do Campeonato Italiano, os atuais campeões venceram somente uma.

Ao mesmo tempo, o técnico Antonio Conto segue com alguns problemas no elenco. O time tem oito jogadores no departamento médico, incluindo o meia Kevin De Bruyne e o atacante David Neres, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo na última segunda-feira (26). Além deles, Milinkovic-Savic também não tem presença garantida e segue como dúvida. Como chega o Chelsea O Chelsea, por sua vez, já garantiu ao menos uma vaga nos playoffs, mas entra em campo dependendo apenas do próprio resultado para avançar diretamente às oitavas. Os Blues têm 13 pontos e ocupam a oitava colocação na tabela. Assim como o Napoli, o Chelsea também chega com baixas no elenco, mas a expectativa é que o técnico Liam Rosenior repita a escalação que venceu o Crystal Palace, no último fim de semana, pela Premier League. Os brasileiros Estêvão e João Pedro devem seguir entre os titulares da equipe após balançarem a rede no clássico londrino. No entanto, Cole Palmer, que se lesionou há cerca de dez dias, ainda é dúvida para a partida.