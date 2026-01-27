Na tentativa de reconciliação, Romário presenteia ex-namorada

Romário e a namorada Alicya / Crédito: Reginaldo Teixeira/Divulgação

Romário decidiu se esforçar para conseguir a reconciliação do relacionamento com a estudante Alycia Gomes. O tetracampeão mundial aproveitou o aniversário de 23 anos da estudante de Nutrição, na última segunda-feira, 26, para tentar convencê-la a retomar o namoro. Afinal, o ex-atacante a presenteou com um buquê de flores acompanhado de uma declaração de amor em um cartão.

Acesse o canal de Últimas Notícias do O POVO e fique bem informado(a); clique AQUI

Alycia ostentou os presentes ao publicá-los em suas redes sociais e demonstrou que a investida de Romário surtiu efeito, ao demonstrar seu encantamento com a atitude. “Parabéns, meu amor. Nessa data especial, te desejo tudo de bom nesta vida, paz, sabedoria, felicidade, resiliência e principalmente, muita saúde. Você é uma das pessoas mais especiais da minha vida. Te amo eternamente!”, detalhava o o ex-jogador em cartão que escreveu. Na sequência, a estudante de Nutrição expôs o seu sentimento na legenda.

“Apaixonada”, ressaltou Alycia. Passo de Romário após terminar com a estudante Os dois optaram pelo término do relacionamento no começo de novembro do ano passado depois de quase um ano e meio juntos. No período em que esteve solteiro, Romário se reaproximou de um antigo caso, a dentista Bruna Machado. A profissional de saúde reside no Rio de Janeiro há aproximadamente um ano e meio. Contudo, antes de fixar residência na capital fluminense, pelo menos uma vez ao mês estava na Cidade Maravilhosa por compromissos profissionais antes de se mudar.