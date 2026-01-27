Muitas saídas e um reforço: como chega o Palmeiras para a estreia no Brasileiro

Com mudanças no grupo, Abel Ferreira leva time ainda em ajustes para duelo contra o Atlético-MG na Arena MRV / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras se prepara para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro vivendo um momento de transição. Menos de um mês após o início do calendário, o elenco alviverde apresenta desfalques, negociações em andamento e indefinições importantes. Cenário que acompanha a equipe na visita ao Atlético-MG, nesta quarta-feira (28), às 19h, na Arena MRV. O contexto é reflexo direto da estratégia adotada pelo clube para o ano. A diretoria optou por intervenções pontuais no mercado, priorizando atletas mais experientes, o que naturalmente torna as negociações mais longas. Em paralelo, o Palmeiras facilitou a saída de jogadores que não se encaixavam no planejamento, abrindo espaço para ajustes graduais no elenco.

Quem chegou e quem saiu do Palmeiras Em relação ao grupo que encerrou a temporada passada, o Verdão teve quatro baixas confirmadas. Afinal, o volante Aníbal Moreno foi negociado com o River Plate, o zagueiro Micael seguiu para o Inter Miami, o atacante Facundo Torres acertou com o Austin FC e o goleiro Weverton deixou o clube sem custos para defender o Grêmio.

A lista de saídas pode crescer. Raphael Veiga, um dos principais nomes do time nos últimos anos, desperta interesse do América, do México. O clube mexicano mantém conversas com representantes do meia, embora ainda não tenha apresentado uma proposta oficial ao Palmeiras. Além dessas negociações, outros atletas com vínculo vigente também deixaram o elenco por não fazerem parte dos planos para 2026. Caio Paulista acabou sendo emprestado ao Grêmio, Rômulo teve o empréstimo renovado com o Novorizontino e Gilberto acertou sua ida ao Athletico. Até o momento, o único reforço anunciado é o volante Marlon Freitas, ex-Botafogo. Contratado para atuar tanto como primeiro quanto como segundo homem de meio-campo, o jogador chega com perfil de liderança e desponta como opção para iniciar o Brasileirão entre os titulares.

Reforços caseiros No aspecto físico, o Palmeiras vive um cenário mais animador. Afinal, após enfrentar uma sequência de problemas médicos no início do ano, o clube está próximo de esvaziar o departamento médico. Abel Ferreira havia projetado cerca de um mês para atingir o melhor nível físico do elenco, e o planejamento começou a surtir efeito. Aliás, durante o Campeonato Paulista, o treinador chegou a conviver com até seis desfalques simultâneos por questões físicas, como nos confrontos contra Mirassol e Novorizontino. Naquela fase, ficaram fora jogadores como Felipe Anderson, Figueiredo, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Facundo Torres e Paulinho. Desde então, Andreas Pereira e Felipe Anderson anteciparam a recuperação e voltaram a atuar no clássico Choque-Rei do último fim de semana, tornando-se opções para o início do Brasileirão. Lucas Evangelista e Figueiredo já estão em fase de transição física e se aproximam do retorno aos gramados.