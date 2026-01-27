Mercado de terça (27): Rony perto de novo clube

A terça-feira (27/1) chegou agitada no mercado da bola! Afinal, diversas movimentações marcam o dia, como a provável ida de Rony, do Atlético-MG, ao Santos, a contratação de Rodriguinho por parte do Red Bull Bragantino e a intenção do Vasco contratar Cuiabano. Além disso, Rayan foi anunciado no Bournemouth (ING), entre outras negociações! Veja aqui com o Jogada10! LEIA MAIS: Mercado da bola de segunda (26): veja o que de melhor rolou

Vasco quer Cuiabano O Vasco segue otimista em busca de um acordo pela contratação de Cuiabano. Afinal, o Cruz-Maltino mantém conversas com o Nottingham Forest, da Inglaterra, que é dono dos direitos econômicos do jogador. O clube inglês, aliás, sinalizou positivamente para um empréstimo com obrigação de compra, desde que o clube carioca ajuste os valores da proposta, segundo a “ESPN”.

Cuiabano, de 22 anos, não está nos planos do Nottingham Forest para a sequência da temporada 2025/26. Dessa forma, o o clube inglês está disposto a negociá-lo. No entanto, eles priorizam a venda. No ano passado, eles investiram 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,2 milhões) na contratação do lateral. O Vasco ofereceu sugeriu uma cláusula obrigatória de 7 milhões de euros (R$ 43,8 milhões). Red Bull Bragantino anuncia jogador do São Paulo O Red Bull Bragantino oficializou, na manhã desta terça, a chegada do meia Rodriguinho, que estava no São Paulo, agitando o mercado. Aos 21 anos, o jogador assinou contrato de longa duração com o clube de Bragança Paulista, válido até o fim de 2030, e já iniciou os trabalhos com o novo elenco. Para concretizar a negociação, o Bragantino adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta por 3 milhões de dólares (R$15,7 milhões), sendo 2,5 milhões pagos à vista e outros 500 mil previstos para janeiro de 2027. O São Paulo manteve 20% de participação em uma futura venda, além da possibilidade de receber valores adicionais atrelados a metas esportivas individuais de Rodriguinho e ao desempenho coletivo do Massa Bruta.

Santos encaminha contratação de Rony O Santos deu passos importantes nas últimas horas para acertar a contratação do atacante Rony, atualmente no Atlético-MG. O clube avançou nas tratativas e encaminhou um acordo que pode ser fechado nos próximos dias, restando apenas ajustes finais entre as partes envolvidas. A negociação está avaliada em cerca de 3 milhões de euros, aproximadamente R$ 18 milhões, além de bônus previstos por metas esportivas. O contrato com o jogador, de 30 anos, já está previamente alinhado e terá duração de três temporadas. Rayan é do Bournemouth O Bournemouth anunciou nesta terça a contratação do atacante Rayan, ex-Vasco. O jogador, de 19 anos, assinou contrato de cinco temporadas e vestirá a camisa 37 no clube inglês. Dessa forma, ele destacou o projeto esportivo, celebrou a oportunidade de atuar na liga inglesa e mostrou expectativa para estrear.

“Estou muito feliz e honrado por estar aqui, especialmente com o projeto esportivo que desenvolveram para mim. Estou extremamente feliz. É um clube que revela muitos talentos, então estou muito contente por estar aqui e espero dar muita alegria aos torcedores”, disse Rayan em entrevista ao site oficial do Bournemouth. Botafogo espera fim do transfer ban por atacante O Botafogo está próximo de acertar com mais um reforço no mercado. Afinal, o Alvinegro aguarda o fim do transfer ban para concluir a contratação por empréstimo do atacante Enso González, do Wolverhampton, da Inglaterra, segundo o jornalista Diogo Dantas, do “O Globo”. Sem espaço no clube inglês, o atacante paraguaio, de 20 anos, chegaria por empréstimo até o fim de 2026. O Botafogo tentou incluir uma opção de compra, no entanto, os ingleses não aceitaram. Afinal, o Wolverhampton investiu 6 milhões de euros (R$ 37,5 milhões) junto ao Libertad, do Paraguai, e pretende desenvolvê-lo para lucrar no futuro.