Mercado de terça (27): Corinthians encerra negociação com São Paulo por Alisson

Veja as principais movimentações dos clubes brasileiros no Mercado da Bola desta terça-feira (27) / Crédito: Jogada 10

O terça-feira (27) do Mercado da Bola ficou marcada pelo fim da “novela” Alisson no Corinthians. O Timão encerrou as negociações com o São Paulo por não ter o valor exigido para a liberação do meio-campista. Mas o dia foi marcado por outras movimentações de clubes e jogadores brasileiros. O Vasco, que deseja Cuiabano e se despediu de Rayan, pode ter outro atacante indo embora; no Palmeiras, a saída de Raphael Veiga fica cada vez mais próxima; e Walace, do Cruzeiro, aguarda propostas para deixar o clube mineiro. Veja aqui com o Jogada10! LEIA MAIS: Mercado da bola de segunda (26): veja o que de melhor rolou

Corinthians dá fim à “novela” Alisson O Corinthians encerrou nessa terça-feira (27) as negociações com o São Paulo pela transferência de Alisson. O Timão informou o rival que não pretende depositar o valor solicitado de R$ 1 milhão pela liberação do atleta, como informou primeiro a “ESPN”. Caso os termos do negócio mudem, o clube pode voltar conversar pela contratação do atleta.

O pagamento era a principal condição imposta pelo Tricolor para liberar Alisson. Entretanto, o Corinthians desde o início deixou claro que não faria “loucuras financeiras” nesta janela de transferência. Isso porque o Timão passa por um processo de reestruturação financeira e tem buscado reforços a custo zero ou por empréstimo sem taxas. Todos os reforços da equipe até o momento chegaram nessas condições. Walace aguarda propostas para deixar o Cruzeiro O volante Walace vive um impasse quanto ao seu futuro no Cruzeiro. O clube tem dificuldades para encontrar soluções no mercado para liberar o atleta. O jogador ficou de fora das três partidas em que a Raposa utilizou a equipe principal no Campeonato Mineiro e não está nos planos do time para a temporada. O clube recebeu algumas sondagens pelo jogador, mas nenhuma proposta acabou sendo encaminhada. Internamente, a avaliação é que a dificuldade em fazer negócios envolvendo Walace por conta do contrato, que vai até o final de 2028, com um salário alto. Inclusive, o acordo com o jogador é uma das motivações do Cruzeiro para buscar uma negociação. O entendimento é que a contratação de Walace, em 2024, foi uma boa movimentação de mercado, mas que não se comprovou na prática. Afinal, o volante custou mais de R$ 40 milhões aos cofres celestes e, desde então, atuou apenas em 45 partidas.

Flamengo de olho em destaque do Grêmio na Copinha O Flamengo sondou o Grêmio pelo volante Bernardo Zortéa, de 18 anos. O jogador fez parte da campanha na Copa São Paulo, na qual o Imortal chegou até a semifinal. O Rubro-Negro quer saber as condições de uma possível negociação pelo jogador. Dessa maneira, o clube do Rio de Janeiro pediu ao Tricolor uma posição sobre termos para evoluir para uma proposta, segundo a “Rádio Bandeirantes”. Contudo, o Grêmio ainda não respondeu à investida do Flamengo e alega que intermediários fizeram o contato. O jovem tem contrato até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. O empresário de Zortéa esteve no CT Hélio Dourado para falar sobre o assunto. O Tricolor, por sua vez, ainda avalia a situação. Botafogo anuncia Wallace Davi, ex-Fluminense O Botafogo anunciou, nesta terça, a contratação do volante Wallace Davi, de apenas 18 anos. Revelado pelo Fluminense, o meio-campista chega ao Glorioso na operação que envolveu a saída do meia Savarino para o Tricolor. Ele assinou contrato até o fim de 2029. O clube ainda divulgará a data de apresentação oficial da fera.